BTSO Camii ve TOBB Anadolu İmam Hatip Lisesi açılıyor

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından BTSO Eğitim Kampusu'na inşa edilen camiyle TOBB tarafından yaptırılan Anadolu İmam Hatip Lisesi cuma günü hizmete açılıyor.

BTSO, Eğitim Vadisi'nde iki yeni eseri daha hizmete açmaya hazırlanıyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından inşa edilen ‘TOBB Anadolu İmam Hatip Lisesi' ile birlikte bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda yapımına başlanan BTSO Camii'nin inşaatı da tamamlandı. Her iki yapının resmi açılış törenleri de 21 Eylül 2018 tarihinde gerçekleştirilecek.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, ‘TOBB Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin ve ‘BTSO Camisi'nin bölgenin önemli bir ihtiyacını karşılayacağını söyledi. ibrahim Burkay, “BTSO olarak eğitimde önemli projelere imza attık. Odamız tarafından ‘Eğitime Yüzde 100 Destek Projesi' dahilinde hayata geçirilen Eğitim Vadisi'nde iki önemli eseri şehrimize kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Bu noktada hem TOBB Anadolu imam Hatip Lisesi hem de BTSO Camii, bölgemizin ihtiyacıydı. Lisemizin inşaatı TOBB öncülüğünde tamamlandı. Bizlere gelen talepler doğrultusunda BTSO Camii inşaatımıza geçtiğimiz yıl Nisan ayında başladık. İnşallah, resmi açılış törenimizi 21 Eylül Cuma günü gerçekleştireceğiz. Her iki eserin de bölgemize ve kentimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Veysel Karani Mahallesi'nde yer alan BTSO Camii'nin mimarisi dikkat çekiyor. Eğitim Vadisi'nde yer alan cami, bin 590 metrekarelik kapalı, 930 metrekarelik açık ibadet alanına sahip. 2 bin 700 kişi kapasiteli yapı, mimarisi ve tasarımı ile dikkat çekiyor. TOBB tarafından hayata geçirilen Anadolu İmam Hatip Lisesi ise 13 bin metrekarelik alanda bin 500 öğrenci kapasitesine sahip. Lisede 50 derslik yer alırken, konferans salonu, anfi ve laboratuvar gibi farklı bölümler de bulunuyor