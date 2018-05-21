BTSO Eski Meclis başkanı hayvancılık sektörüne girdi

Sanayici Remzi Topluk, merkez Nilüfer ilçesi Akçalar mahallesinde kurduğu çiftlikte hayvancılık alanında yatırımlara başladı.

Türkiye’nin bir çok alanda yatırıma ihtiyacı olduğunu belirten işadamı Remzi Topuk, “Ülkemizin ihtiyaç duyduğu alanlarda özellikle yatırım yapmaya özen gösteriyoruz. Bu dönemde tarım ve hayvancılığın da çok önemli olduğunu düşündüğümüz için hayvancılık sektörüne girdik” diye konuştu.

Hedeflerinin hayvancılıkta işadamı mantığı ile endüstriyel anlamda yatırım yapmak olduğunu ve 500 koyunla ilk etapta bu işe girdiklerini kaydeden Topuk, “Şu anda ilk adımı attık. Düzenli olarak işleri büyüteceğiz. Güzel bir atasözümüz var. Kervan yolda düzülür. Yavaş yavaş o istikamette ilerlemeye devam edeceğiz” dedi.

FA-İHS