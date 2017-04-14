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14 Nisan 2017 12:04

BTSO, firmaların ihracatçı kimliğini güçlendiriyor

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde tekstil ve mobilya sektörü temsilcileri, Dubai ve İtalya’da düzenlenen fuarlara katılarak, iş bağlantıları kurmanın yollarını aradı.

BTSO, firmaların ihracatçı kimliğini güçlendiriyor

14 Nisan 2017 12:04


BTSO Küresel Fuar Acentesi ve Ekonomi Bakanlığı’nın destek verdiği Uluslararası Rekabetçiliği Geliştirme Projesi (Ur-Ge), firmaların dünyaya açılmasına rehberlik ediyor. Tekstil Ur-Ge Projesi kapsamında BURTEX markası altında bir araya gelen firmalar, Dubai’de düzenlenen Uluslararası Giysi Kumaşları ve Tekstil Fuarı’na stantlı katılım sağladı. Fuar, sektör temsilcileri için de oldukça faydalı geçerken, fuar boyunca firmalar 260 iş görüşmesi yapıldı. Her 3 görüşmeden birisinin siparişle sonuçlandığı fuardan firmaların tamamına yakını memnun ayrıldı.


BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, Tekstil Ur-Ge kapsamında gerçekleştirilen fuar ve alım heyeti organizasyonlarının sektör temsilcilerinin ihracatçı kimliğini güçlendirdiğini kaydetti. Geçtiğimiz ay Fas’ta düzenlenen fuar organizasyonun ardından Dubai’de gerçekleştirilen stantlı fuar katılımının firmaların yeni iş bağlantıları kurmasını sağladığını ifade eden İsmail Kuş, “Odamızın çalışmalarıyla sektörümüzün ihracata dayalı büyümesine katkı sağlıyoruz. Ekonomi Bakanlığı’mızın firmalarımıza yönelik önemli destekleri var. Bu destekler firmalarımızın rekabetçi kimliğine de büyük katkı sunuyor. BTSO olarak Ur-Ge projemize katılarak ‘Bursa Büyürse Türkiye Büyür’ vizyonu için çalışan firmalarımıza gösterdikleri performanstan dolayı kutluyorum” şeklinde konuştu.


Küresel Fuar Acentesi Projesi kapsamında ise BTSO ve KOSGEB destekleriyle mobilya sektörü temsilcileri, İtalya’nın Milano kentine çıkarma yaptı. Salone Del Mobile Milano Fuarı’na giden BTSO üyeleri, mobilya sektörüne yönelik yeni trendleri ve tasarımları inceledi. Bursa heyeti ayrıca Ulusal Esnaf Konfederasyonu’nu da ziyaret etti. 56.’sı gerçekleştirilen fuarda, bin 400 firma stantlı iştirak ederken, 372 bin iş profesyoneli de fuarı ziyaret etti.




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