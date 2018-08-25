BTSO ihracata kilitlendi

BTSO’nun Küresel Fuar Acentesi ve Ur-Ge projeleri kapsamında ABD’den Çin’e, Almanya’dan Kazakistan’a geniş katılımlı 11 yurt dışı programına 350’den fazla firmadan temsilci katılacak.

Üyelerini farklı sektörlerde dünyanın en önemli fuar organizasyonlarıyla buluşturmaya devam eden BTSO, firmaların yeni iş bağlantıları kurmasına büyük katkı sağlıyor. Türkiye ekonomisinin son dönemde maruz kaldığı saldırılara rağmen üyelerinin ihracatına ve üretimine yönelik projeler geliştirmeye devam eden BTSO, Küresel Fuar Acentesi ve Ur-Ge projeleri kapsamında eylül ayında yoğun bir yurt dışı programı hazırladı.BTSO, ihracat odaklı projelerini tüm hızıyla sürdürüyor. 2018 yılının ilk 7 aylık döneminde 30’a yakın yurt dışı programına imza atan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, eylül ayında ise 11 ayrı yurt dışı programını takvime aldı. Ur-Ge projeleri kapsamında kimya sektörü temsilcileri Romanya’da, raylı sistemler sektörü temsilcileri Almanya’da ve kompozit sektörü temsilcileri ABD’de düzenlenecek yurt dışı pazarlama faaliyetlerine katılacak. Bebe ve Çocuk Konfeksiyonu Ur-Ge Projesi kapsamında ise 65 kişilik heyet ilk defa Kazakistan ve Kırgızistan’da yeni iş bağlantıları kurmak adına Bursa’dan yola çıkacak.

350’den fazla iş insanı katılıyor

BTSO, eylül ayında ayrıca Çin’de düzenlenecek mobilya fuarı ‘Furniture Fuarı’na, Almanya’da otomotiv sektörüne yönelik düzenlenecek Automechanika’ya, Rusya’da gıda sektöründe düzenlenecek ‘World Food Moscow Fuarı’na ve Paris’te tekstil sektöründe düzenlenecek Texworld ve Premiere Vision fuarlarına çıkarma yapacak. BTSO üyeleri ayrıca İtalya’da mermer sektöründe düzenlenecek olan Marmomac - Cersasie 2018 Fuarı’nda yer alacak. Küresel Fuar Acentesi projesi kapsamında düzenlenecek yurt dışı programlarına 350’den fazla iş insanı katılacak.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, oda olarak Türkiye ekonomisinin kalbi olan Bursa’da firmaların ihracat odaklı büyümesi noktasında önemli çalışmalara imza attıklarını kaydetti. Bursalı firmaların yurt dışı fuar ve B2B organizasyonlarıyla sektörlerinde yaşanan gelişmeleri yakından inceleme fırsatı yakaladığını belirten Burkay, Ticari Safari Projesi kapsamında ise son 4 yılda 17 bini aşkın iş insanını Bursa’da sektörlerle buluşturduklarını ifade etti. “İhracat odaklı projelerimizin de katkısıyla son 5 yılda Bursa’daki ihracatçı sayımızda bine yakın artış yaşandı” diyen Burkay, “İhracat ve üretim üssü Bursa’mız ülkemizin büyüme yolculuğunda kilit rol oynuyor. Bursa iş dünyası olarak ürünlerimizi dünya pazarlarıyla mutlaka daha fazla buluşturmamız lazım. Ülke olarak zor bir dönemden geçtiğimiz ve yoğun şekilde ekonomik saldırılara maruz kaldığımız bu dönemden ancak üreterek ve ihracat yaparak çıkabiliriz” diye konuştu.

"İnadına üretim inadına ihracat"

Yeni ihraç pazarlarına erişebilmek adına yurt dışı fuarların kilit rol oynadığını kaydeden Burkay, ilerleyen günlerde yeni alım heyeti ve fuar organizasyonları gerçekleştireceklerini belirtti. BTSO olarak Bursa’da hizmet çıtasını daha yükseğe taşımaya gayret edeceklerini ifade eden Burkay, “Küresel Fuar Acentesi, Ticari Safari, nitelikli fuar organizasyonlarımız, Türk Ticaret Merkezlerimiz, Ülke Masalarımız ve İş Konseylerimizle Bursa’mızı uluslararası pazarlara taşımaya devam edeceğiz. Turkiyenin en çok Ur-Ge projesi yürüten kurumuyuz. Önümüzdeki süreçte Ur-Ge projelerimizin sayısının 20’nin üzerine çıkmasını hedefliyoruz. İş dünyamızla istişare ederek hayata geçireceğimiz projelerle kentimizi ve ülkemizi hedeflerine hep birlikte ulaştıracağız. Milletçe omuz omuza vererek ve yine örnek bir duruş sergileyerek, ‘inadına üretim inadına ihracat’la ülkemizi 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine taşımaya devam edeceğiz” dedi.