Listede yer alan Bursa’daki ilk 250 firma, toplam ciro, katma değer, öz sermaye, net aktifler, dönem karı, ihracat değeri ve istihdama katkılarıyla rekor seviyeye ulaştı. Bursa iş dünyasının 2017 yılında ortaya koyduğu performansla Türkiye ekonomisinin sürükleyici gücü olmayı sürdürdüğünü belirten BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, “Ülkemize karşı yürütülen saldırılara karşı en iyi cevabı üretim, istihdam ve ihracatla vereceğiz” dedi.

BTSO’nun kent ekonomisine ışık tutan ‘İlk 250 Büyük Firma Araştırması’ bu yıl 21’nci kez yapıldı. Elektronik ortamda ve bini aşkın firmanın katılımıyla gerçekleştirilen araştırma sonuçlarına göre Bursalı devlerin iç ve dış satışları toplamı 2017 yılında bir önceki yıla oranla yüzde 34 artarak, 116,6 milyar TL oldu. Geçtiğimiz yıl 250 firma tarafından oluşturulan katma değer yüzde 30 artışla 19 milyar TL’nin üzerine çıkarken, firmaların öz sermaye toplamları ise yüzde 28’lik artışla 26,5 milyar TL’ye yükseldi.

Bursa’nın atılım yılı

Söz konusu firmaların net aktifleri 2016 yılına göre yüzde 23’lük artışla 81,1 milyar TL’ye, dönem karları da yüzde 58 artışla 6,9 milyar TL’ye ulaştı. Listede yer alan firmalar, Bursa’nın 2017 yılında gerçekleştirdiği 14 milyar 50 milyon dolarlık ihracatın 12 milyar 532 milyon dolarlık kısmını gerçekleştirdi. İlk 250 firmanın 2017 yılında istihdama katkısı da bugüne kadarki en yüksek rakam olan 140 bin sınırına dayandı.

Zirve bu yıl da değişmedi

Türkiye ekonomisinin lokomotif kenti Bursa’da ciro büyüklüğüne göre ‘İlk 250 Firma Araştırması’nın zirvesinde 18,3 milyar TL ile Tofaş yer aldı. Tofaş’ı 15,6 milyar TL ile Oyak Renault, 5,3 milyar TL ile Bosch izledi. Söz konusu 3 firmayı sırasıyla Borçelik, Limak, Sütaş, Bursa Eczacılar Kooperatifi, Özdilek AVM, Türk Prysmian ve Pro Yem takip etti.

Listeye 41 yeni firma eklendi

www.ilk250.org.tr adresinden de yayınlanan araştırma sonuçlarına göre listede yer alan firmaların 66’sı otomotiv ana ve yan sanayi firmalarından, 52’si ise tekstil ve hazır giyim sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerden oluştu. Metal, makine ve teçhizat ile gıda, tarım ve hayvancılık sektörlerinden de listede 29’ar firma yer aldı. Bursa’da 250 Büyük Firma arasına 2017 yılında bir önceki yıla göre 41 yeni firma girdi. Listede bulunan yabancı sermayeli firma sayısı da 42 oldu.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, araştırma sonuçlarının “Bursa Büyürse Türkiye Büyür” inancını bir kez daha pekiştirdiğini söyledi. Türkiye’nin 2017 yılına seferberlik ruhuyla başladığını hatırlatan Başkan Burkay, “Türkiye, 2017 yılını yüzde 7,4’e ulaşan büyüme performansıyla OECD ülkeleri arasında ikinci, G-20 ülkeleri arasında da en büyük büyüme oranıyla kapattı. Bursa iş dünyası da ülkemizin dünyaya örnek demokrasi mücadelesini ekonomik başarılarla taçlandırmak amacıyla üzerine düşen sorumluluğu layıkıyla yerine getirmeyi başardı. Başta üretim, istihdam ve ihracat olmak üzere tüm parametrelerde rekor seviyelerde performans gösteren ve gerçek bir başarı öyküsü yazan tüm firmalarımızı kentimize ve ülkemize kattıkları değer için yürekten kutluyorum” dedi.

Bursa’nın katma değerli ve yüksek teknolojili üretim, nitelikli istihdam ve ihracat hedefleri doğrultusunda örnek projeleri hayata geçirmeyi sürdürdüğünü belirten İbrahim Burkay, “Başta TEKNOSAB, Gökmen Uzay Havacılık ve Eğitim Merkezi, KOBİ OSB ve BUTEKOM gibi projelerle ülkemizin yeni sanayi devrimine geçişinde de lider bir rol üstleniyoruz. Ar-Ge, inovasyon ve tasarım odaklı projelerimiz, firmalarımız için yeni bir sıçrama noktası oluşturacaktır” diye konuştu.

Türkiye ekonomisinin yeni saldırılara maruz kaldığını ve bu süreçte en güçlü silahının yine üretim ve ihracat olduğunu vurgulayan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay şunları kaydetti:

"Milli ekonomimizin hedef alındığı saldırılardan milletçe kenetlenerek ve omuz omuza vererek çıkacağız. Bu süreçte en önemli kaldıraç, üretmek ve ihracat yapmaktır. İnadına üretim ve inadına ihracatla 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize ulaşacağız."