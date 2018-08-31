‘BTSO İnovasyon Ligi’ başvurularında son gün 7 Eylül

Bursalı firmaların Ar-Ge ve inovasyon odaklı çalışmalarına destek veren BTSO, 5 yıldır düzenlediği İnovasyon Ligi’ne bu yıl da devam ediyor. Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarına önem veren firmaların değerlendirildiği ‘BTSO İnovasyon Ligi’nin başvuruları için son bir hafta kaldı.

‘BTSO İnovasyon Ligi’ projesi çerçevesinde işletmelerin Ar-Ge ve inovasyon becerileri bir anket ve kamu kurumlarından temin edilecek bilgiler ile belirlenecek. Kriterleri sağlayarak ‘BTSO İnovasyon Ligi’nde yer alan firmalar, 1 yıl boyunca ‘BTSO İnovasyon Ligi’ logosunu web sayfalarında ve kurumsal yazışmalarında kullanabilecek. Firmaların izni olmadan kendilerine ait veriler 3. şahıslarla paylaşılmayacak. Projede yer almak isteyen BTSO üyeleri, 7 Eylül 2018 Cuma günü mesai saati bitimine kadar http://inovasyon.btso.org.tr adresi üzerinden başvuru anketini doldurabilirler.

‘BTSO İnovasyon Ligi’ne girmeye hak kazanan üyeler, BTSO’nun ‘Ekonomiye Değer Katanlar’ ödül töreninde kamuoyuna açıklanacak ve ödülleri takdim edilecek.

AR-GE ve inovasyon kilit rol oynuyor

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, bilginin üretime dönüşme sürecinin şirketlerin rekabetteki yerini de belirlediğini söyledi. Daha az kaynakla daha fazla katma değer oluşturmanın yolunun Ar-Ge ve inovasyona yapılan yatırımdan geçtiğini belirten Burkay, “Bugün bilim ve teknolojiyi kullanarak kamu, özel sektör, üniversite ve sanayi ekosistemini oluşturmayı başaran ülkeler, ticaret pastasından da en fazla payı alıyor. Ülkemizin 2023 yılı kalkınma hedeflerine ulaşabilmesi ve dünyanın ilk 10 büyük ekonomisi içinde yer alması, ancak artan etkili inovasyon çalışmaları ile mümkün olacaktır.” dedi.

Başkan Burkay, 5.’si gerçekleştirilen ‘BTSO İnovasyon Ligi’ projesinin şirketlerin Ar-Ge ve inovasyon kültürünün yaygınlaşmasını sağladığını söyledi. Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarına değer veren ve bu alana yatırım yapan firmaların ‘BTSO İnovasyon Ligi’ projesiyle yarıştığını kaydeden Burkay, “Objektif kriterlere dayalı bir metodoloji ile gerçekleştirdiğimiz çalışmamızda, firmalarımızın Ar-Ge ve inovasyon becerileri anket ile ölçümleniyor. Belirli bir puanın üzerinde yer alan işletmelerimiz, ‘BTSO İnovasyon Ligi’nde yer alacaktır. ‘Bursa büyürse Türkiye büyür” anlayışıyla gerçekleştirdiğimiz çalışmalardan biri olan “BTSO İnovasyon Ligi”ne bütün üyelerimizi davet ediyor, katılımcı kuruluşlarımıza şimdiden başarılar diliyorum.” dedi.