BTSO istihdam büroları iş arayanlara ‘umut’ oldu

İş arayan yüzlerce kişi, 4 ayrı noktada hizmet veren İstihdam Büroları’na başvurarak, Bursa’daki firmalarda iş sahibi oldu.

Bursa ekonomisinin çatı kuruluşu BTSO, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başlatılan ‘İstihdam Seferberliği’ne desteğini sürdürüyor. BTSO Hizmet Binası, BUTGEM Yerleşkesi, Barakfakih ve BTSO Altıparmak Temsilcilik binasında hizmete açılan İstihdam Büroları, firmalardan talepleri alarak kentin istihdam potansiyeline katkı sağlamayı sürdürüyor. Mart 2017’den bu yana faaliyet gösteren İstihdam Büroları’na şimdiye kadar işverenlerden 15 binin üzerinde işçi talebi geldi. En çok istihdam talebinde bulunan sektörler ise tekstil, makine ve otomotiv sektörü temsilcileri oldu.

"Başvurudan 1 hafta sonra iş başı yaptım"

BTSO ve İŞKUR işbirliğinde kurulan İstihdam Büroları yüzlerce kişinin iş sahibi olmasını da sağladı. İstihdam Büroları’ndan faydalanan Yunus Akın, yaptığı başvurudan bir hafta sonra işbaşı yaptığını söyledi. Geçtiğimiz sene temmuz ayında Bursa OSB’de bir firmada çalışmaya başladığını kaydeden Akın, “Çok önemli bir projeye imza atılmış. İş ve meslek danışmanlarının yönlendirmeleriyle güzel bir işim oldu. Bu hizmete vesile olan herkese teşekkür ederim” dedi.

BTSO İstihdam Ofisleri’nden yararlanan Soner Şen, 1 yıldır CNC operatörü olarak bir firmada çalışıyor. Projenin işverenler ile iş arayanlara köprü olduğunu belirten Şen, “Sosyal medyada BTSO İstihdam Büroları ile ilgili bir duyuruyu okudum. BTSO Hizmet Binası’ndaki İstihdam Ofisi’ne giderek, iş ve meslek danışmanlarıyla görüşme yaptım. Şimdi güzel bir işim var” diye konuştu.

Sağlık sektöründe faaliyet gösteren bir firmada çalışan Merve Tayyar, temmuz ayında yaptığı başvurudan bir hafta sonra işbaşı yaptığını kaydetti. İşinden memnun olduğunu dile getiren Merve Tayyar, “Kendimi daha iyi geliştirebileceğim bir kurumda iş hayatına başladım. Böyle bir uygulamanın başlaması iş arayan insanlar için önemli bir fırsat” diye konuştu.

2 bin firma ile görüşüldü

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa’nın işsizlik oranıyla Türkiye ve AB ülkeleri ortalamasından daha iyi seviyede olduğunu söyledi. BTSO İstihdam Bürosu’nda görevli iş ve meslek danışmanlarının firmaları bizzat ziyaret ederek devletin sunduğu teşvik ve destekleri de anlattığını kaydeden Burkay, danışmanların şimdiye kadar 2 bin firmayı ziyaret ettiğini kaydetti. BTSO Başkanı Burkay, seferberlik ruhuyla iş dünyası temsilcilerinin gayreti ve özverisi sayesinde Bursa iş dünyasının istihdamını artıracağını söyledi. İş arayan ile işvereni aynı platformda buluşturan ‘İstihdam Büroları’nın istihdam seferberliğine büyük güç kattığını vurgulayan Burkay, “Bursa’mızda ve ülkemizde sektörlerimizin en önemli gündem maddesi nitelikli personel ihtiyacıdır. BTSO olarak kentimizin 4 ayrı bölgesinde İstihdam Bürolarımızı hizmete açtık. Bu merkezlerimize hemen hemen tüm sektörlerden yoğun işçi talebi geliyor." şeklinde konuştu.