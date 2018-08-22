BTSO, mesleki eğitimde marka haline geldi

Yaklaşık 500 kursiyerin eğitime katılacağı ücretsiz programlara 21 Eylül tarihine kadar başvuru yapılabilecek.

BTSO, kentin ticaret ve sanayi hayatının yanı sıra mesleki eğitime yönelik çalışmalarına da devam ediyor. Mutfak Akademi ve MEGİP gibi mesleki eğitim projeleriyle Türkiye’ye model olan BTSO, BUTGEM bünyesinde gerçekleştirdiği çalışmalarla da iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli personel ihtiyacına cevap veriyor. Her sene 3 bine yakın genci meslek edindirme ve geliştirme kurslarıyla meslek sahibi yapan BUTGEM’in 2018-2019 yılı 1. eğitim dönemi başlıyor.

500 kursiyer katılacak

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’nde hizmet veren BUTGEM’de yapılacak eğitimler için yaklaşık 500 kişilik kontenjan belirlendi. Merkezde otomotiv, tekstil, muhasebe, otomasyon, bilişim, bilgisayar ve plastik sektörüne yönelik 23 farklı eğitim programı gerçekleştirilecek. Uzman eğitmenler tarafından yaklaşık 10 bin saat verilecek olan eğitimler için başvurular, 21 Eylül tarihinde sona erecek. 18-35 yaş arası ve en az lise mezunu kişilerin katılabileceği, gündüz ve akşam saatlerinde ücretsiz olarak verilecek kurslara başvurular ise BUTGEM binasına şahsen gerçekleştirilecek. Mezun olan kursiyerler ise Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikanın da sahibi oluyor.

İlköğrenitm mezunlerı için fırsatlar

Eğitimlerin büyük çoğunluğuna lise veya dengi okul mezunları başvurabilirken, dijital baskı operatörlüğü ve plastik enjeksiyon bölümlerine başvuru için ilkokul mezunu olmak yeterli. 1 Ekim Pazartesi günü başlayacak eğitimler hakkında detaylı bilgi www.butgem.org.tr adresinden alınabiliyor.