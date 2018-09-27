BTSO mobil ile hizmetlere kolay erişim

Her ay 30 binin üzerinde basılıp dağıtılan dergi, artık dijital olarak okuyucularıyla buluşuyor. Aylık periyotta yayınlanacak dijital dergi, iOS ve Android telefonlara, tabletlere ücretsiz olarak indirilerek veya www.btsoekonomi.com üzerinden interaktif yapıda okunabiliyor.

BTSO bünyesinde başlattıkları dijital dönüşüm hareketiyle odanın teknolojik altyapısını güçlendirdiklerini kaydeden BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, üyelere yönelik hizmetlerin kalite ve süresini de önemli ölçüde iyileştirdiklerini vurguladı. “Göreve geldiğimiz günden bu yana iş dünyamıza zaman ve maliyet avantajı sağlayan adımlar atıyoruz.” diyen Başkan Burkay, “Üyelerimize sağladığımız hizmetlerin tümünde teknolojiyi kullanmaya ve hizmetlerimizi dijitalleştirmeye gayret ediyoruz. Son olarak üyelerimizin hizmetlerimize, duyurulara, haber ve etkinliklere cep telefonlarından hızlı ve kolay biçimde ulaşabilmeleri adına BTSO mobil uygulamasını da hayata geçirdik. Bu uygulama sayesinde üyelerimiz borç sorgulama, oda sicil numarası sorgulama, kapasite raporu sorgulama gibi birçok hizmetimizden artık tek tuşla faydalanabilecek. Üyelerimizden gelen talep ve öneriler doğrultusunda dijital alanda gücümüzü artırmaya yönelik farklı stratejiler ve projeler geliştirmeyi sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.

1984 yılından bu yana aralıksız olarak yayınlanan BTSO Ekonomi, Bursa'da ekonomi yayıncılığında bir ilk olma özelliği taşıyor. Bu süreçte sürekli gelişerek kendini yenileyen BTSO Ekonomi dergisi, artık dijital platformlar üzerinden okurlarıyla buluşuyor. Dinamik yapısıyla daha kolay okunabilir niteliğe kavuşan derginin dijital ortamdaki ilk sayısı iOS ve Android marketlerden ücretsiz olarak indirilebiliyor. Dergi ayrıca www.btsoekonomi.com adresinden de okunabiliyor.