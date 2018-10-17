BTSO obeziteye karşı harekete geçti

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde düzenlenen ‘güvenilir gıda tüketelim obeziteyi önleyelim' projesi, Sadettin Türkün Ortaokulu'nda gerçekleştirilen törenle başladı. Proje kapsamında 80 okulda 10 binden fazla öğrenciye obezite, sağlıklı beslenme, güvenilir gıda, gıda hijyeni ve gıda muhafazası gibi konularda eğitim verilecek.

Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu BTSO, sosyal sorumluluk projeleriyle de rol model olmaya devam ediyor. 2015 yılından bu yana güvenilir gıda ve israf konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla 32 bin öğrenciye ulaşan BTSO, şimdi de obeziteye karşı yeni bir çalışma başlattı. ‘Güvenilir gıda tüketelim, obeziteyi önleyelim' projesi, Sadettin Türkün Ortaokulu'nda düzenlenen törenle başladı. Projenin açılış törenine BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Aytuğ Onur, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zehra Sönmez, BTSO Meclis Divanı Üyesi Hakan Batmaz, BTSO Meclis Üyesi ve Gıda Tarım Hayvancılık Konseyi Başkanı Burhan Sayılgan, Bursa Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Muharrem Tüfekci, Bursa İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet Uzun, Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürü Yıldıray İstanbullu, TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Lale Yıldız, Sadettin Türkün Ortaokulu Müdürü Asım Altuntaş ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Törende konuşan BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Aytuğ Onur, obezitenin gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin en önemli sağlık sorunları arasında yer aldığını söyledi. Çocukların yüksek kalorili hazır gıda tüketiminin artması ve uzun süre hareketsiz olarak teknolojik cihazlarla vakit geçirmelerinin obeziteye yol açan başlıca sebepler olduğunu kaydeden Onur, obezite ile mücadelede sağlıklı ve nitelikli beslenmenin önemini vurguladı. Güvenilir gıda tüketelim obeziteyi önleyelim projesi ile obezite konusunda toplumsal farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini belirten Onur, “Her şeyden önce ciddi bir sağlık sorunu olan obezite hakkında önemli bir bilgi eksikliği var. Projemizle çocuklarımızı obezite konusunda bilinçlendirmeyi ve sağlıklı bir yaşam sürebilmelerini amaçlıyoruz.” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zehra Sönmez, obezitenin sağlıksız yiyeceklerin aşırı tüketimi sonrası özellikle çocuk yaşlarda başlayan büyük bir sağlık problemi olduğunu söyledi. Obezitenin beraberinde ciddi rahatsızlıkları da tetiklediğini kaydeden Sönmez, “Çocuklar arasında görülme sıklığı gün geçtikçe artan obeziteye karşı farkındalık eğitimleri büyük önem taşıyor. Başta BTSO olmak üzere projeye katkı koyan tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum" açıklamasını yaptı.

BTSO Gıda Tarım Hayvancılık Konseyi Başkanı Burhan Sayılgan, güvenilir gıda tüketelim projesinin ilk iki yılında israfa dikkat çektiklerini, bu yıl ise tema olarak obeziteyi belirlediklerini söyledi. Çocuklarda obezitenin ciddi boyutlara ulaştığını kaydeden Sayılgan, “Yapılan araştırmalar ülkemizdeki obez hastaların önemli bir kısmını çocuklar ve gençlerin oluşturduğunu gösteriyor. Kalp-damar hastalıkları, karaciğer yağlanması, tansiyon, şeker, kolon hastalıkları ve kanser gibi ciddi rahatsızlıkları tetikleyen obeziteye karşı mücadelede en önemli unsur eğitim. Bu kapsamda 80'den fazla okula giderek öğrencilerimize sağlıklı beslenme ve güvenilir gıda tüketmenin önemini anlatacağız. Projemize destek olan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Bursa Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Muharrem Tüfekci, obeziteye karşı öğrencilere dengeli beslenme alışkanlığını kazandırabilmek adına tüm kurumlara önemli sorumluluklar düştüğünü söyledi. Güvenilir Gıda Tüketelim Obeziteyi Önleyelim projesinin başta öğrenciler ve aileleri olmak üzere toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla başlatılan önemli bir çalışma olduğunu kaydeden Tüfekci, “Bursa'nın ortak fayda kuruluşu vasfıyla bu projeye rehberlik ve öncülük eden BTSO'ya teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Bursa İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet Uzun ise, projenin güvenilir gıda tüketimi ve sağlıklı beslenme alışkanlığına katkı sağlayacağını belirterek, projeye katkı koyan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden Dilek Özipek Donduran'ın sunumuyla güvenilir gıda ve obeziteyle mücadele konusunda projenin ilk eğitimi gerçekleştirildi.

80 okulda 10 binden fazla öğrenciye eğitim

BTSO öncülüğünde yürütülen 'güvenilir gıda tüketelim obeziteyi önleyelim' projesine Bursa Valiliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şubesi destek veriyor. Proje kapsamında yıl sonuna kadar 80 okulda 10 binden fazla öğrenciye eğitim verilmesi hedefleniyor. Proje kapsamında ayrıca düzenlenecek resim yarışmasında da dereceye giren öğrencilere sürpriz hediyeler dağıtılacak.