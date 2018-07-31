BTSO Temmuz Ayı Meclis Toplantısı

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, BOTAŞ’ın elektrik üretiminde kullanılan doğalgaza yaptığı zamma ilişkin, “Üreticinin finansman ve yatırıma ciddi anlamda ihtiyaç duyduğu bir dönemde ilave yük getirecek zammın tekrar gözden geçirilmesini bekliyoruz” dedi.

BTSO Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda konuşan Başkan Burkay, Bursa’nın BTSO liderliğinde Türkiye’deki örnek projelerin merkezi haline geldiğini söyledi. BTSO öncülüğünde Bursa iş dünyasının duayen isimlerinin yer aldığı Yüksek İstişare Kurulu’nu oluşturduklarını hatırlatan İbrahim Burkay, “Yüksek İstişare Kurulu, oda ve borsalarımızın kuruluş yasasında yer alan organlar arasındadır. BTSO olarak biz de Odamız bünyesinde, çok değerli isimlerden oluşan 22 kişilik Yüksek İstişare Kurulumuzu oluşturduk. Stratejik hedeflerimize ve projelerimize, görüş ve önerileriyle çok değerli katkılar sunacağına inandığım Kurulumuzun Odamıza ve kentimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

"ABD’nin büyük kurumu ile işbirliği"

Burkay, Gökmen Uzay Havacılık ve Eğitim Merkezi (GUHEM) inşaatının hızla devam ettiğini söyledi. GUHEM projesi kapsamında ABD’de dünyanın en büyük uzay, havacılık temalı müzesi Smithsonian Instution’u ziyaret ettiklerini dile getiren Burkay, “Bursa’nın sembol binalarından birisi olacak merkezimiz için Bakanlığımız ve TÜBİTAK ile birlikte ortak çalışmalar yürütüyoruz. Smithsonian Instution gibi kurumlarla yapacağımız işbirlikleri ile eğitim alanında ortak çalışmalar gerçekleştirmeyi planlıyoruz” şeklinde konuştu.

"Model fabrika endüstri 4.0’a geçişti rehberlik edecek"

Başkan Burkay, BTSO olarak Endüstri 4.0’a geçişte Bursalı firmalara rehberlik eden çalışmalar gerçekleştirdiklerini kaydetti. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü işbirliğinde yürüttükleri Model Fabrika Projesi çalışmalarında sona geldiklerini kaydeden Başkan Burkay, “DOSAB içerisinde kuracağımız Model Fabrika, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından dönüşüm ve yetkinlik merkezi projesi haline getirildi. BUTEKOM çatısı altında hayata geçireceğimiz Model Fabrika’da firmalarımızın ihtiyaçları doğrultusunda çözümler geliştirirken, yüzde 60’lara ulaşan maliyet avantajı da sağlayacağız.” dedi.

“Doğalgaz zammı tekrar gözden geçirilmeli"

Başkan Burkay, BOTAŞ’ın yapmış olduğu yüzde 50’ye yakın artışa da değindi. Burkay, “Bu zammın ardından gelen elektrik zammı da işletme giderlerine artış olarak yansıyacak. Türkiye’nin yatırıma ve üretime ciddi anlamda ihtiyaç duyduğu bir ortamda girişimcilere ilave yük getiren bu zamlar tekrar gözden geçirilmelidir. İş dünyamız adına Bakanlığımızın yüksek oranlı zamları tekrar değerlendirmesini talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.