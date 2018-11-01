BTSO üyeleri dünyanın en büyük gıda fuarını ziyaret etti

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) üyeleri, Küresel Fuar Acentesi projesi kapsamında Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen dünyanın en büyük gıda fuarı SIAL Paris'i ziyaret etti.

BTSO, üyelerini uluslararası fuar organizasyonları ile buluşturmaya devam ediyor. Gıda sektöründe faaliyet gösteren BTSO üyesi firmalar, Paris'te düzenlenen dünyanın en büyük gıda-inovasyon fuarı SIAL Paris'i ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Fuar ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulunan BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Haşım Kılıç, SIAL Paris'in iki yılda bir düzenlenen dünyanın en büyük ve en kapsamlı gıda fuarlarından birisi olduğunu söyledi. Fuarda 80'i aşkın ülkeden 7 binin üzerinde firmanın katılımcı olarak yer aldığını belirten Haşim Kılıç, Türkiye'den ise 300'ün üzerinden firmanın gıda ve gıda teknolojilerini tanıttığını kaydetti. SIAL Paris'in sektördeki yenilikleri takip etmek ve yeni pazarlara açılmak isteyen firmalar için önemli bir platform olduğuna dikkati çeken Kılıç, “Gıda sektörü, Bursamızın en yüksek potansiyel barındıran sektörlerinin başında geliyor. Bu potansiyeli dünya pazarlarında da tanıtmayı hedefliyoruz. Fuar ziyaretimizin sektörümüze ve kentimize önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum” dedi.

Meclis Başkanlık Divanı Üyesi ve Heyet Başkan Yardımcısı Hakan Batmaz, gıda sektöründe yaşanan gelişmeleri yakından tanıma fırsatı sağlayan SIAL Paris gibi fuarlarda yer almanın son derece önemli olduğunu söyledi.

BTSO Meclis Üyesi ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Konseyi Başkanı Burhan Sayılgan, SIAL Paris'te süt ve süt ürünlerinden et ürünlerine, şekerleme ürünlerinden dondurulmuş hazır gıdalara kadar çok geniş bir yelpazede ürün tantımları gerçekleştirildiğini söyledi. Fuarın 155 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırladığını kaydeden Sayılgan, fuar süresince dünyanın dört bir yanından gelen sektör temsilcileriyle tanışma fırsatı bulduklarını söyledi. Burhan Sayılgan ayrıca heyet olarak fuarda stant açan Bursa firmalarını da ziyaret ettiklerini bildirdi.

BTSO ve KOSGEB, Küresel Fuar Acentesi kapsamında düzenlenen iş gezilerine katılan firmaların ulaşım, konaklama ve rehberlik ücretleri gibi harcamalarına kolaylık sağlamaya devam ediyor. KOSGEB, organizasyonlara katılan firmalara yakın ülkeler için 3 bin lira, uzak ülkelerde ise 5 bin liraya kadar destek sunarken; BTSO da başvuru yapan her üyeye yılda iki defaya mahsus olmak üzere bin liraya kadar destek veriyor. BTSO üyeleri ayrıca www.kfa.com.tr adresinden fuarlar hakkında detaylı bilgiler alıp, sektörlerine ilişkin organizasyonlar için başvuruda da bulunabiliyor.