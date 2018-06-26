BTSO üyeleri Intersolar Münih Fuarı’nda

BTSO üyeleri, Küresel Fuar Acentesi kapsamında dünyanın farklı ülkelerindeki önemli fuar organizasyonlarını incelemeye devam ediyor. Bu kapsamda BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Gürses, Heyet Başkanı ve Meclis Üyesi Şinasi Güneş ve enerji sektöründe faaliyet gösteren Bursalı firmalar Almanya’nın Münih kentinde düzenlenen Intersolar Fuarı’nı ziyaret ederek sektörlerindeki yenilikleri yakından inceleme fırsatı yakaladı. 51 ülkeden bin 200’e yakın firmanın stant açtığı fuar, özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarından güneş enerjisine ve yan faaliyet alanlarına yönelik son teknolojilerin sergilendiği bir organizasyon olma özelliği taşıyor. 1991 yılından bu yana Münih şehrinde düzenlenen fuarı, bu yıl 50 bin kişi ziyaret etti. Fuarda Türkiye’den 20’ye yakın firma ise stant açtı.

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Gürses, Küresel Fuar Acentesi Projesi kapsamında 150’nin üzerinde fuar ve ikili iş görüşmesi organizasyonuna 5 bin 500’den fazla Bursa iş dünyası temsilcisinin katıldığını söyledi. BTSO olarak Bursalı firmaların rekabetçiliğini ve ihracatçı kimliğini güçlendirmeyi hedeflediklerini belirten Hasan Gürses, “Türkiye’nin üretim ve ihracatçı kenti Bursa’nın dış ticaret hacmini güçlendirmeye yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Enerji yatırımlarının her geçen yıl arttığı Bursa’mız için bu fuar büyük önem taşıyordu. Firmalarımız sektördeki yeni gelişmeleri fuarda yakından görme imkanı yakaladı” diye konuştu.

Heyet Başkanı ve Meclis Üyesi Şinasi Güneş, BTSO olarak enerji sektörü temsilcilerinin oluştuğu bir heyetle ilk defa Münih Intersolar Fuarı’na çıkarma yaptıklarını kaydetti. Bursalı firmaların fuardan önemli izlenimlerle ayrıldığına dikkati çeken Güneş, organizasyondan dolayı BTSO’ya teşekkür etti.

Küresel Fuar Acentesi kapsamında düzenlenen iş gezilerine BTSO, firmaların ulaşım, konaklama ve rehberlik ücretleri gibi harcamalarına kolaylık sağlamaya devam ediyor. KOSGEB, organizasyonlara katılan firmalara yakın ülkeler için 3 bin lira, uzak ülkelerde ise 5 bin liraya kadar destek sunuyor.