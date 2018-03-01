BTSO üyeleri MICAM Fuarı’nı İnceledi

BTSO Meclis Üyesi Veys Faruk Balkanoğlu’nun başkanlığındaki 20 kişilik heyet, fuarda sektördeki yenilikleri yerinde inceleme fırsatı buldu. Milano’da İtalyan firmalarla ikili iş görüşmeleri de gerçekleştiren BTSO heyeti, program kapsamında ayrıca İtalyan Türk Derneği’ni de ziyaret etti. Yurt dışı iş gezisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Veys Faruk Balkanoğlu, ayakkabı ve deri alanındaki son trendleri yerinde gördüklerini ifade etti. BTSO’nun Küresel Fuar Acentesi ile üyelerine uluslararası alanda ticaret yapma fırsatı oluşturduğunu belirten Balkanoğlu, “BTSO Yönetim Kurulu Başkanımız İbrahim Burkay’a ve Yönetim Kurulu’nda görev yapan değerli arkadaşlarımıza böyle bir projeyi Bursa’mıza kazandırdıkları için teşekkür ediyorum” dedi.

BTSO’nun ziyaret ettiği İtalyan Türk Derneği’nin Kurucu üyelerinden Özgün Altop da Bursa iş dünyasının ihracat başarısıyla Türkiye ekonomisinin dünyaya bakan yüzü olduğunu söyledi. Şehrin BTSO liderliğinde yürütülen çalışmalarla yeni başarılara da yelken açtığını vurgulayan Altop, BTSO Yönetim Kurulu’nu kutladı. Özgün Altop, Türk firmalarının İtalya’daki firmalarla ticaretine dair önemli bilgiler aktardı.