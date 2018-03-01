Diğer
Kategoriler
01 Mart 2018 12:11

BTSO üyeleri MICAM Fuarı’nı İnceledi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) üyeleri, moda ve tasarım şehri Milano’da ayakkabı ve deri sektörünün en prestijli fuarlarından biri olarak kabul edilen MICAM’ı ziyaret etti.

BTSO üyeleri MICAM Fuarı’nı İnceledi

01 Mart 2018 12:11


BTSO Meclis Üyesi Veys Faruk Balkanoğlu’nun başkanlığındaki 20 kişilik heyet, fuarda sektördeki yenilikleri yerinde inceleme fırsatı buldu. Milano’da İtalyan firmalarla ikili iş görüşmeleri de gerçekleştiren BTSO heyeti, program kapsamında ayrıca İtalyan Türk Derneği’ni de ziyaret etti. Yurt dışı iş gezisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Veys Faruk Balkanoğlu, ayakkabı ve deri alanındaki son trendleri yerinde gördüklerini ifade etti. BTSO’nun Küresel Fuar Acentesi ile üyelerine uluslararası alanda ticaret yapma fırsatı oluşturduğunu belirten Balkanoğlu, “BTSO Yönetim Kurulu Başkanımız İbrahim Burkay’a ve Yönetim Kurulu’nda görev yapan değerli arkadaşlarımıza böyle bir projeyi Bursa’mıza kazandırdıkları için teşekkür ediyorum” dedi.


BTSO’nun ziyaret ettiği İtalyan Türk Derneği’nin Kurucu üyelerinden Özgün Altop da Bursa iş dünyasının ihracat başarısıyla Türkiye ekonomisinin dünyaya bakan yüzü olduğunu söyledi. Şehrin BTSO liderliğinde yürütülen çalışmalarla yeni başarılara da yelken açtığını vurgulayan Altop, BTSO Yönetim Kurulu’nu kutladı. Özgün Altop, Türk firmalarının İtalya’daki firmalarla ticaretine dair önemli bilgiler aktardı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
5
°
C
Hafif Kar Yağışlı
  • Perşembe
    Hafif Kar Yağışlı
    5°C
  • Cuma
    Yağmurlu
    13°C
  • Cumartesi
    Yağmurlu
    13°C
  • Pazar
    Hafif Yağmurlu
    10°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç