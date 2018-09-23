BTSO üyeleri tekstilin devler arenasında

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) üyeleri, Küresel Fuar Acentesi projesi kapsamında düzenlenen organizasyonla Avrupa'nın en büyük tekstil buluşmaları arasında yer alan Premiere Vision ve Texworld fuarlarını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

BTSO, Bursa ekonomisinin ihracata dayalı büyümesi hedefiyle sektörlerin gücünü uluslararası platformlarda tanıtmayı sürdürüyor. Küresel Fuar Acentesi kapsamında, KOSGEB destekleriyle düzenlenen organizasyonda 30 firmadan 80'i aşkın tekstil sektörü temsilcisi Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilen Premiere Vision ve Texworld fuarlarını ziyaret etti. Aynı hafta içerisinde düzenlenen ve alanında dünyanın en prestijli fuarları arasında gösterilen her iki fuarda yer alan Bursalı firmalar, sektör devleriyle yeni iş birliklerinin yollarını aradı.

BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, BTSO Meclis Üyeleri Bayram Uçkun, Alaeddin Dağlı, Haşim Kar ve Texworld Heyet Başkan Yardımcısı Çetin Çavuş ile birlikte Premiere Vision ve Texworld'de stant açan Bursalı firmaları ziyaret etti. Meclis Başkanı Uğur, BTSO tarafından hayata geçirilen Küresel Fuar Acentesi ve UR-GE projeleri sayesinde Bursalı firmaların uluslararası etkinliklerde önemli bir deneyim kazandığını söyledi. Söz konusu projelerde bugüne dek 160'a yakın yurt dışı iş gezisi düzenlendiğini hatırlatan Ali Uğur, “Bursa markalarının dünyanın her yerine gitmesi gerekiyor. Bu anlamda özellikle fuarlarda yer almak çok önemli. BTSO olarak fuar katılımlarında gereken her türlü desteği üyelerimize sunuyoruz ve fuarlarda şehrimizin en güçlü şekilde temsil edilmesini sağlıyoruz. Premiere Vision ve Texworld fuarlarının da firmalarımıza katkısı büyük olacak” dedi.

BTSO Meclis Üyesi ve Texworld Heyet Başkanı Bayram Uçkun, BTSO öncülüğünde düzenlenen yurt dışı iş gezilerinin firmalara yeni ihracat bağlantıları kurma noktasında önemli imkanlar sağladığına dikkat çekti. Firmaların, BTSO liderliğinde Texworld gibi dünyanın önde gelen uluslararası fuar organizasyonlarına katılarak, dünyaya açıldıklarını kaydeden Uçkun, “Fuarlarda gerçekleşen iş görüşmeleri yeni iş ve ihracat bağlantılarına vesile oluyor. Bu anlamda Texworld fuarının da oldukça verimli geçtiğini söyleyebilirim. Firmalarımız fuar süresince önemli temaslarda bulundu. Sektörümüzün üretim kalitesi ve zenginliği büyük ilgi gördü” diye konuştu.

BTSO Meclis Üyesi ve Premiere Vision Heyet Başkanı Alaettin Dağlı, Premiere Vision'ın dünyanın en prestijli tekstil ve hazır giyim fuarı olduğunu söyledi. Dünyanın 30 farklı ülkesinden bin 800'e yakın katılımcının fuarda boy gösterdiğini belirten Dağlı, “İplikten kumaşa, hazır giyimden aksesuarlara kadar fuarda her şeyi bulmak mümkün. BTSO olarak biz de 40 kişilik bir heyetle fuarda son moda ve trendleri yerinde inceleme fırsatı bulduk. Ayrıca fuarda stant açan Bursalı firmalarımızı da ziyaret ederek, bereketli fuarlar diledik. Firmalarımızın buradaki etkinlikleri her geçen yıl artıyor. Bu başarıda BTSO'nun çalışmalarının da büyük payı var” açıklamasını yaptı.

BTSO heyeti, Texworld ve Premiere Vision Fuarları ziyaretlerinin yanı sıra Türk-Fransız Ticaret Odası'nı ziyaret etti. Türk-Fransız Ticaret Odası Başkanı Selçuk Önder ve yetkilileriyle bir araya gelen heyet, Fransa'daki yatırım ve ticaret ortamı hakkında bilgi aldı.

BTSO ve KOSGEB, Küresel Fuar Acentesi kapsamında düzenlenen iş gezilerine katılan firmaların ulaşım, konaklama ve rehberlik ücretleri gibi harcamalarına kolaylık sağlamaya devam ediyor. KOSGEB, organizasyonlara katılan firmalara yakın ülkeler için 3 bin lira, uzak ülkelerde ise 5 bin liraya kadar destek sunarken; BTSO da başvuru yapan her üyeye yılda iki defaya mahsus olmak üzere bin liraya kadar destek veriyor. BTSO üyeleri ayrıca www.kfa.com.tr adresinden fuarlar hakkında detaylı bilgiler alıp, sektörlerine ilişkin organizasyonlar için başvuruda da bulunabiliyor.