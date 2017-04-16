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16 Nisan 2017 23:29

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay:

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay’ın referandum sonuçlarını değerlendirdi.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay:

16 Nisan 2017 23:29

Başkan Burkay, “Türkiye, siyasi istikrarla birlikte güçlü ekonomi için de tercihini yaptı. Belirsizlikler sona erdi, artık yeni reformlara odaklanmalıyız” dedi.


Başkan Burkay, referandum sonuçlarının hayırlı olmasını temenni ederek, “Gerçekleştirmiş olduğumuz referandum ile halkımız güçlü bir siyasi iktidar ve güçlü bir ekonomi için kararını verdi. Demokratik ve siyasi kazanımlarımız arttıkça, ekonomik kazanımlarımız da artacaktır. Türkiye’nin hedeflerine artık daha kararlı adımlarla yürüyeceğine inanıyorum” diye konuştu.


Türkiye’de 1960 yılından bu yana 26 hükümet değişikliği yaşandığını hatırlatan Başkan Burkay, koalisyon hükümetleriyle ortaya çıkan siyasi ve ekonomik krizlerin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin kurulmasıyla tarihe karışacağını ifade etti.


Türk halkının anayasa değişiklik kararının Türkiye üzerinde oynanmak istenen oyunlara ve engellemelere de cevap niteliği taşıdığını vurgulayan İbrahim Burkay, şöyle devam etti: “Ülkemiz, geleceğini ancak kendi kararlarıyla tayin etme hakkına sahip oldu. Belirsizlikler ortadan kalktı. Anayasamız daha demokratik ve etkin bir yapıya kavuştu. İstikrar güvenin, güven ise yeni yatırımların ve ekonomideki büyümenin yolunu açacak. Karar mekanizmasının hızlı işlediği, yapısal reformların hayata geçirileceği yeni bir süreç başladı. Bizler de Bursa iş dünyası olarak ‘Zaferin cephanesi üretimdir’ anlayışı ile Türkiye için çalışmaya ve üretmeye kararlılıkla devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.




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