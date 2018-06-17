Türkiye’nin en büyük ticaret ve sanayi odası kimliğine sahip olan BTSO’nun 40’a yakın makro projesinden birisi olan BTSOBİZ, iş dünyasına avantajlar sunmaya devam ediyor. Bursalı firmalara rekabet gücü kazandıran projelere imza atan BTSO, BTSOBİZ Kart ile üyelerine birçok farklı sektörde avantajlar dünyasının kapılarını aralıyor. Geçtiğimiz sene ağustos ayında Bursa iş dünyasının yoğun katılımıyla lansmanı yapılan BTSOBİZ Kart’tan Bursalı firmalar ise memnun.

BTSOBİZ Kart’ın avantajlı imkanlarından faydalanan firmalardan birisi olan Focus Kontrol Sistemleri şirketinin yöneticisi Osman Öztürk, lansman toplantısının ardından kendisine ulaştırılan BTSOBİZ Kart’ı sürekli kullandığını ifade ederek, “Uzun yıllardır BTSO üyesiyim. Odamızın üyelerine yönelik hazırladığı BTSOBİZ Kart Projesi’nin çok doğru bir adım olduğunu söylemek istiyorum. Firma olarak hizmet ve kargo alanında sunulan uygun imkanlardan faydalanıyorum. Uygulamadan dolayı BTSO’ya teşekkür ederim” dedi.

BTSO Üyesi olan Piblo Bilişim firmasının sahibi Umut Öztürk de BTSOBİZ Kart’ın 10 ayrı sektörde sunduğu uygun imkanlardan faydalanan iş dünyası temsilcilerinden birisi. “Bursa Büyürse Türkiye Büyür” vizyonuyla Bursa ekonomisine önemli projeler kazandıran BTSO’yu BTSOBİZ Kart uygulamasından dolayı tebrik eden Öztürk, “Bursalı firmalar olarak Odamızın üyelerine sağladığı bu destekler ve imkanlardan memnunuz. Özellikle BTSOBİZ Kart’ın kargo alanında sağladığı avantajları kullanıyorum. Bizim maliyetlerimizi düşüren bir proje oldu. BTSO Yönetim Kurulu Başkanımız İbrahim Burkay’a ve ekibine çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

BTSO Üyesi Erhan Çevik, BTSOBİZ Kart’ın avantajlarından uzun zamandır faydalandığını ve üyelere yönelik uygulanan projenin güzel fırsatlar taşıdığını söyledi. BTSO Üyesi Arif Rıdvan Kılıç ise BTSOBİZ Kart’ın avantajlarının şirketlerin ağırlıklı olarak kullandığı alanlara göre tespit edildiğini belirterek, uygulamadan dolayı BTSO’ya teşekkür etti.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa iş dünyası olarak BTSO liderliğinde Türkiye ekonomisine ivme kazandırmayı sürdürdüklerini söyledi. Rekabetçiliği güçlendiren, yenilikçi çalışmaları geliştiren, kent ve ülke ekonomisine değer katan tüm projelerde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üyelerinin yanında olacaklarını belirten Başkan Burkay, ‘Güçlü Oda, Güçlü Üye’ vizyonuyla hazırlanan BTSOBİZ Kart platformunun iş dünyasından gelen talep ve önerilerle birlikte daha da büyük yapıya kavuştuğunu söyledi.

BTSO üyelerine avantajlar dünyasının kapılarını açan BTSOBİZ Kart’ı geçtiğimiz sene Ağustos ayında hayata geçirdiklerini hatırlatan Başkan Burkay, kısa bir süre içerisinde BTSOBİZ KART’ların sahiplerine dağıtımının tamamlandığını kaydetti. BTSOBİZ Projesi kapsamında hazırlanan BTSOBİZ Kart ile 10 sektörde Bursalı firmalara kazanç sağladıklarını kaydeden Başkan Burkay, “İletişim sektöründen eğitime, sağlıktan enerjiye, ulaşımdan konaklamaya kadar üyelerimize beklentilerini en yüksek düzeyde karşılayan 10 farklı sektörde çok sayıda ulusal ve uluslararası firmanın ürün ve hizmetlerinden en avantajlı şartlarda yararlanma fırsatı sunuyoruz. Türkiye’nin en kapsamlı kampanyasına katkı sağlayan ve projede aktif olarak yer alan tüm firmalarımıza teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.