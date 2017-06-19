BTSO’dan 1 ayda bin çalışana mesleki eğitim

BTSO tarafından yürütülen Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin finanse ettiği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ve Sosyal Güvenlik Kurumu’nun destekleriyle hayata geçen Gelecek İçin Kayda Değer (GEKAD) Projesi yeni eğitim programlarıyla devam ediyor. Proje, Türkiye’de iş hayatının en önemli başlıklarından birisi olan kayıt dışı istihdamın azaltılması ile iş sağlığı ve güvenliğinin de yer aldığı mesleki eğitim konularında çalışanların bilinçlendirilmesini hedefliyor.

Milli Eğitim İl Müdürlüğü’ne bağlı teknik öğretmenler ve iş güvenliği uzmanları, proje kapsamında fabrikalara bizzat giderek, çalışanlar ile bir araya geliyor. Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışanlara yönelik gerçekleştirilecek eğitimlerle 1 ay içerisinde bin kişiye eğitim verilmesi planlanıyor. Teorik ve pratik olmak üzere toplam 40 saat eğitimin ardından çalışanlar, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikalara sahip olacak.

BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, kayıt dışı istihdamın önlenmesinin Türkiye’nin en önemli meselelerinden birisi olduğunu söyledi. Kayıt dışı istihdamın devlete karşı yükümlülüklerini yerine getiren firmalar karşısında haksız rekabete yol açtığını da dile getiren İsmail Kuş, BTSO olarak kayıt dışı istihdam, iş güvenliği ve mesleki yeterlilik konusunda hamleler attıklarını belirtti. İsmail Kuş, GEKAD Projesi’nin özellikle kayıt dışı istihdamla mücadele konusunda farkındalık oluşturduğunu ifade ederek, “Türkiye’de kayıtlı istihdam konusunda devletimizin firmalara ve çalışanlara yönelik sunduğu önemli teşvik ve destekler var. BTSO olarak kayıtlı istihdamın ve iş güvenliğinin yaygınlaşması için GEKAD Projesi’ni hayata geçirdik. GEKAD kapsamında düzenlenen eğitimlerle işletmelerimiz ve çalışanlarımız bilinçleniyor. Bursa iş dünyası olarak üretim ve ihracatımızla ülkemizin büyümesine katkı sunmayı ve kayıtlı istihdamı artırmayı istiyoruz” dedi.