BTSO’dan Bursa ekonomisine 200 milyon liralık yatırım

Bursa ekonomisinin çatı kuruluşu olan BTSO, Bursa iş dünyası temsilcilerini iftar programında bir araya getirdi. Programda konuşan BTSO Başkanı İbrahim Burkay, 2017’de Türkiye ekonomisinde sevindirici birçok gelişmenin yaşandığını söyledi. Yılın ilk çeyreğinde yüzde 5’lik büyüme oranı, işsizlik rakamlarındaki düşüş eğilimi ve Üretim Reform Paketi çalışmalarının ekonomiye büyük moral verdiğini aktaran Başkan İbrahim Burkay, “Bursa’mız 10 aydır ihracattaki büyümesini başarıyla sürdürüyor. Bursa ihracatında ciddi bir sıçrama bekliyoruz. Bu başarının kahramanı sizlersiniz. Özellikle İstihdam Seferberliğinde firmalarımız önemli bir özveri gösterdi. Bursa’mız ilk 5 ayda 50 bin istihdam rakamına yaklaştı. Bu önemli bir başarı. İnşallah yılsonuna kadar 80 bin olan istihdam sözümüzü fazlasıyla yerine getireceğiz" dedi.

"Türk ticaret merkezlerini açıyoruz"

BTSO Başkanı Burkay, Ramazan bayramından sonra Bursa’ya vizyon katan birçok yatırımı da hayata geçireceklerini söyledi. Bayramdan sonra oda çalışmalarındaki temponun katlanacağını ifade eden Burkay, şöyle konuştu:

"New York’ta ilk Türk Ticaret Merkezimizi hizmete açacağız. Yıl sonuna kadar farklı ülkelerde de bu merkezlerimizin sayısını artıracağız. Düşük maliyetlerle şirketlerimizin hizmetine açılacak olan bu merkezler, firmalarımızın küresel arenada etkili bir oyuncu olmalarını sağlayacak."

"200 milyon liralık yatırım"

Başkan Burkay, 5 Temmuz’da Junioshow Fuarı’nın bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörü temsilcileriyle buluşturacağını söyledi. 15 Temmuz Şehitler Anıtı’nı açacaklarını da hatırlatan Başkan Burkay, “Yaz döneminde BUTEKOM ve MESYEB’in de açılışlarını yapacağız. Ayrıca Türkiye’nin ileri teknoloji üretiminin yeni adresi TEKNOSAB; iş dünyamızın gelişimine büyük katkı sağlayacak Kirazlıyala Yaşam Boyu Eğitim Merkezi ile Gökmen Uzay ve Havacılık Eğitim Merkezi’nin temellerini atacağız. Bayram sonrası kentimize vizyon katacak yaklaşık 200 milyon liralık yatırımın açılış ve temellerini atmış olacağız. Bu çalışmalarda her zaman yanımızda olan iş dünyası temsilcilerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

"Bilgi ve vizyon paradan daha kıymetli"

Bursa Valisi İzzettin Küçük, Türkiye’nin son 1 yılda zor ve çetin bir dönemden geçtiğini belirterek, “15 Temmuz’da ülkemiz önemli bir mücadele verdi. 1 senede ülkemiz çok güzel başarılara imza attı. Türkiye, bu süreçten birlik ve beraberliği sayesinde çıktı. Bu tablonun oluşmasında Bursa’nın katkısı çok büyük. İş dünyamız ülkesine olan inancını hiçbir zaman kaybetmedi. Önümüzde yapacağımız çok önemli işler var. Bilgi, vizyon ve organizasyon kapasitesini çok iyi koordine etmeliyiz. Çünkü bu 3 başlık, paradan daha kıymetli” diye konuştu.

Programa, Bursa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu, Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı, Bursa Vergi Dairesi Başkanı Nuri Karakaş, BTSO Meclis Başkanı Remzi Topuk, BTSO Yönetim Kurulu Üyeleri, Bursa Barosu Başkanı Gürkan Altun, ilçe oda ve borsa başkanları, BTSO meclis ve komite üyeleri ile Bursa iş dünyası temsilcileri katıldı.