BTSO’dan Eğitim Vadisi’ne ‘muhteşem’ cami

2 bin 500 metrekarelik caminin, temmuz ayının sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

BTSO tarafından “Eğitime Yüzde 100 Destek” projesi kapsamında kente kazandırılan BTSO Eğitim Vadisi’nde iki yeni proje daha hayata geçiyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından inşa edilen ‘TOBB Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin yanı sıra bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda yapımına başlanan BTSO Caminin inşaatında ise sona gelindi.

BTSO’dan eğitim vadisine cami

Veysel Karani Mahallesi’nde yer alan BTSO Camisinin mimarisi ise dikkat çekiyor. 3 bine yakın öğrencinin eğitim gördüğü Eğitim Vadisi’nde yer alacak BTSO Camisi, bin 590 metrekarelik kapalı, 930 metrekarelik açık ibadet alanına sahip. 2 bin 100 kişi kapasiteli yapı, özgün mimarisi ve tasarımı ile dikkat çekiyor. Eşsiz bir tasarıma sahip caminin üst kısmında ise ‘Allah’ yazısının yerleştirilmesi çalışmaları sürüyor.

Ağustos ayında ibadete açılması planlanıyor

BTSO olarak eğitimin her zaman insanlığın geleceğine yönelik bir yatırım olduğunu ifade eden Başkan Burkay, “TOBB Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin ve ‘BTSO Camisi’nin bölgenin önemli bir ihtiyacağını karşılayacağını söyledi. BTSO Camisi’nin Bursa’ya ve bölgeye hayırlı olmasını dileyen Burkay, “BTSO olarak eğitim anlamında önemli projelere imza attık. Hem Anadolu Lisesi hem de cami bölgemizin ihtiyacıydı. Anadolu Lisesi’nin inşaatı TOBB öncülüğünde devam ediyor. Bizlere gelen talepler doğrultusunda bölgenin ihtiyacı olduğunu tespit ettiğimiz BTSO Camisi’nin inşaatına geçtiğimiz yıl nisan ayında başladık. Ay sonuna kadar inşaat çalışmalarını tamamlamayı planladığımız camimizin ağustos ayında ibadete açılmasını hedefliyoruz” diye konuştu.