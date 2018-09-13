BTSO'dan ‘fiyat farkı kararnamesi' çağrısı

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, döviz fiyatlarındaki yükselişin özellikle kamuyla çalışan firmaları zor durumda bıraktığını söyledi. Döviz fiyatlarındaki artışla birlikte birçok ithal ürünün fiyatının da ciddi oranda artış gösterdiğini kaydeden Başkan Burkay, “Kamu kurumları ve mahalli idarelerin ihâleleri ağırlıklı olarak yılın ilk aylarında gerçekleşiyor. Bu dönemdeki kur fiyatlarına göre kamu yükümlülüğü altına giren firmalarımız, kurdaki öngörülemeyen yükseliş nedeniyle önemli maliyet artışlarıyla karşılaştı. Bu kısa süreçte özellikle inşaat, tekstil, kimya ve sağlık sektörlerinde neredeyse yüzde 100'e yakın döviz kaynaklı maliyet artışları yaşandı. İş dünyası olarak firmalarımızın maliyet farklarının karşılanması adına hükümetimizden fiyat farkı kararnamesinin çıkarılmasını talep ediyoruz.” dedi.

Satın alma ihalelerindeki taahhütlerin yeniden gözden geçirilmesini beklediklerini ifade eden Başkan Burkay, “İhale dönemindeki kur fiyatlarına göre bütçe hazırlayan ve planlama yapan firmalarımız, beklemedikleri bir senaryo ile karşılaştı. Ekonomik saldırılar sonrasında döviz fiyatları maliyet artışlarına yol açtı. Fiyat farkı kararnamesi ile kademeli olarak firmalara geri ödeme yapılması bu süreçte iş dünyasına nefes aldıracaktır.” diye konuştu.

Kurdaki artış dolayısıyla firmaların verdiği teminatları yerine getirmekte zorlandığını kaydeden Başkan Burkay, “Kamu ile iş yapan çok sayıda firma kur farkı sebebiyle taahhüdünü yerine getirmekte zorlanıyor. Bu süreçte işten çekilmek isteyen firmalarımız için cezaî hükümlerin uygulanmaması ve teminatlarının yanmaması da diğer taleplerimiz arasında.” dedi.

“Hükümetimizin gerekli adımları en kısa sürede atacağına inanıyoruz” diyen Başkan Burkay yapılacak düzenlemelerin girişimcileri korumak adına büyük önem taşıdığını ifade etti.