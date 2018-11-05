BTSO'dan kompozit ihracatına alım heyeti desteği

BTSO, Ticaret Bakanlığı destekleriyle yürüttüğü UR-GE projeleri kapsamında düzenlediği alım heyeti faaliyetleriyle dünyanın önde gelen firma temsilcilerini üyeleriyle buluşturmaya devam ediyor. Bugüne dek 80'i aşkın ülkeden 18 binden fazla firma ve kurum temsilcisini Bursalı firmalarla buluşturan BTSO, kompozit UR-GE projesi dahilinde önemli bir alım heyetine daha ev sahipliği yaptı. 25 Bursalı firma, yüzü aşkın yabancı alıcı ile ikili iş görüşmeleri yaptı.

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Gülmez, Bursa sanayisinin rekabet gücünü artırmak maksadıyla sanayide yüksek katma değerli sektörlere dönüşüm hamlesi başlattıklarını söyledi. Kompozit sektörünün de katma değeri yüksek ürünler ürettiğini ve dünya genelinde pazarının istikrarlı biçimde büyüdüğünü kaydeden İbrahim Gülmez, “Geleceğin malzemesi olarak nitelendirilen kompozit sektöründe Bursamızın söz sahibi olmasını hedefliyoruz. Ticaret Bakanlığı destekleriyle başlattığımız UR-GE projesi ile firmalarımızın ihracat kapasitelerini geliştirecek çok önemli çalışmalara imza atıyoruz. Düzenlediğimiz alım heyeti faaliyeti de şehrimizin sektördeki yeteneğini ve potansiyelini dünyaya tanıtabilmesi açısından büyük değer taşıyor” dedi.

BTSO tarafından BUTEKOM içerisinde hayata geçirilecek İleri Kompozit Malzemeler Araştırma ve Mükemmeliyet Merkezi (İKMAMM) hakkında da bilgi veren İbrahim Gülmez, merkezde kompozit malzeme teknolojileri alanında lisansüstü eğitim, temel ve uygulamalı araştırma, ürün geliştirme, üretim ve ticarileştirme faaliyetleri gerçekleştirileceğini kaydetti. Gülmez, yakın zamanda faaliyete geçecek merkezin Bursa'nın kompozit sektöründe marka kent olma hedefine önemli katkılar sağlayacağını sözlerine ekledi.

BTSO Proje ve Kümelenmeler Koordinatörü ve BUTEKOM Genel Müdürü Dr. Mustafa Hatipoğlu, Odanın yürütmüş olduğu UR-GE ve kümelenme çalışmaları ile BUTEKOM hakkında sunum yaptı.

Davetli konuşmacılar tarafından Türkiye, Avrupa, Rusya ve Pakistan'da kompozit sektörü konularında teknik sunumlar yapıldı. Ardından ikili iş görüşmelerine geçildi. Yabancı alıcılar Bursa firmalarının üretim tesislerini de ziyaret etti.