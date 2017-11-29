BTSO’dan küçük ve orta ölçekli işletmeler için dev adım

BTSO’nun kasım ayı meclis toplantısı oda hizmet binas’nda gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, “Bugün tarihi adımlardan birini daha gerçekleştiriyoruz. Küçük ve orta ölçekli işletmelerimiz için yaklaşık 2 yıl önce hazırlıklarını başlattığımız yeni organize sanayi bölgesini kuruyoruz. Bu konuda komite ve konseylerimizin de talepleri vardı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile birlikte yürüttüğümüz KOBİ OSB’yi güçlü bir altyapı ile sektörlerimizin hizmetine sunacağız. Başlangıçta 11 farklı sektörle hayata geçecek olan KOBİ OSB için taleplerimizi de zaman kaybetmeden toplamaya başlayacağız. KOBİ OSB’yi de tıpkı TEKNOSAB örneğinde olduğu gibi çok hızlı bir şekilde hayata geçirmeyi amaçlıyoruz” dedi.

KOBİ OSB projesiyle üretici sektörlerin taleplerini doğru şekilde planlayarak, otoban, raylı sistemler ve liman bağlantılarıyla Bursa’ya kazandırılacağını ifade eden Başkan İbrahim Burkay, “Özellikle bin ila 5 bin metrekare kapalı alanda faaliyet gösterecek küçük ve orta ölçekli işletmelerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak olan bölgemiz, sektörlerimizin şehir içindeki dağınıklığına da son vererek, kentsel dönüşüm süreçlerine de katkı sağlayacak. KOBİ OSB ile firmalarımız arasındaki rekabet ve ayrışma yerine oluşturacağımız üretim ve ticaret zinciriyle verimlilik artışı sağlamayı hedefliyoruz. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Faruk Özlü’ye, bakanlık yetkililerimize, Büyükşehir Belediyemize ve tüm paydaşlarımıza desteklerinden ötürü şükranlarımı sunuyorum. Projemizin firmalarımıza, sektörlerimize ve kentimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan İbrahim Burkay, 30 Kasım Perşembe günü açılışını gerçekleştirecekleri Bursa Endüstri Zirvesi kapsamında 60 ülkeden bini aşkın yabancı iş adamını Bursa’da sektörlerle buluşturacaklarını söyledi. Başkan Burkay, “Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Faruk Özlü de 2 Aralık Cumartesi günü Bursa’da olacak. Başbakan Yardımcımız Sayın Hakan Çavuşoğlu ile birlikte Endüstri Fuarı’mızı ziyaret edecek olan bakanımıza BTSO olarak hayata geçirdiğimiz projelerle birlikte yerli otomobilin Bursa’da üretilmesi için de güncel bilgilerle oluşturduğumuz dosyamızı tekrar sunacağız” dedi.