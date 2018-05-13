BTSO’nun iftar sofralarında günde 2 bin kişi orucunu açacak

“Ramazan’da Birlikte Olalım” kampanyasıyla yaklaşık 300 bini aşkın Bursalı’yı iftar sofralarında buluşturan BTSO, bu yıl da yaklaşık 60 bin kişiyi Yıldırım ve Osmangazi’de ağırlayacak. Hayırsever işadamları ve kurumların sponsorluğunda 5 yıldır hazırlanan iftar sofraları, bu yıl Ramazan Ayı boyunca Yıldırım Belediyesi Bayrak Alanı ve Osmangazi İlçesi Pınarbaşı Meydanı’nda kurulacak. BTSO ev sahipliğinde düzenlenen ’İftar Sofraları’, Ramazan ayının manevi iklimine uygun olarak sosyal dayanışma ve yardımlaşma için de fırsat sunacak.

"Ramazan ayı hepimize bereket getirsin"

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Ramazan Ayı’nın birlik ve beraberlik anlayışının canlı tutulduğu, yardımlaşmanın ve oruç ibadeti ile nefsi terbiye etmenin gerçekleştiği önemli bir ay olduğunu söyledi. Kuran-ı Kerim’in ayetlerinin inmeye başladığı Ramazan ayının güzelliklere, berekete ve yüce Allah’ın rızasına ulaşabilmede çok önemli fırsatları barındırdığını ifade eden Başkan Burkay, “Bursa iş dünyası adına, paylaşımın, beraberliğin, sevginin ön plana çıktığı bu mübarek ayın tüm İslam alemine bereket ve huzur getirmesini diliyorum” dedi.

"300 bin kişiyi iftar sofralarında buluşturduk"

Başkan Burkay, BTSO olarak kentin sanayi ve ticari hayatına liderlik etmenin yanı sıra sosyal ve kültürel alanlarda da öncü rol üstlendiklerini kaydetti. BTSO öncülüğünde 5 yıldır ‘Ramazanda Birlikte Olalım’ temasıyla düzenlenen ‘İftar Sofraları’nın kentin en önemli buluşmalarından birisi haline geldiğini söyleyen İbrahim Burkay, “300 bine yakın hemşerimizi ‘İftar Sofraları’nda ağırlamanın mutluluğunu yaşadık. Bu yıl da 6.’sını düzenlediğimiz organizasyonumuz dayanışma ve yardımlaşma kültürünün en önemli adreslerinden birisi olacak. Herkesin Ramazan ayını şimdiden tebrik ediyor, bu mübarek ayın tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum” diye konuştu.