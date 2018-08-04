“BTSO’nun projeleri 100 günlük eylem planında”

Bursa olarak ülkemizin millî ve yerli hedeflerine en yüksek seviyede katkı sağlamaya hazırız” dedi.

Başkan Burkay, çalışma hayatından adalet sistemine, çevre ve şehircilikle ilgili düzenlemelerden enerji yatırımlarına, üretimden ihracat politikalarına kadar geniş bir yelpazede 400 projenin eylem planı dahilinde yer aldığını hatırlatarak, “Cumhurbaşkanımızın açıkladığı projeler, her alanda reform hüviyeti taşıyor. Yeni hükümetin öncelikli çalışmalarını iş kesiminin beklentileri doğrultusunda şekillendirmesi, iş dünyamızda yeni bir heyecan oluşturdu. Bursa iş dünyası olarak ülkemizin yerli ve milli hedeflerinde en önemli aktörler arasında yer almayı hedefliyoruz” dedi.

Ekonominin yeniden Türkiye’nin gerçek gündemi olmasından duydukları memnuniyeti ifade eden İbrahim Burkay, “Bilhassa savunma sanayinde hazırlanan eylem planı, ülkemiz için stratejik bir önem taşıyor. Silahlı kuvvetlerimize ve güvenlik güçlerimize tahsis edilen savunma sanayi ürünlerinin yerli ve milli kaynaklardan teminiyle birlikte uzay ve havacılık alanındaki çalışmaları da oldukça önemli buluyoruz. Bununla birlikte vasıflı istihdama sağlanan desteklerin ve teşvik programlarının genişletilecek olmasından da büyük memnuniyet duyuyoruz. Yeni nesil enerji kaynaklarına ilişkin yatırımlar da ülkemizin cari açıkla mücadelesini güçlendirecek. Çin, Hindistan, Rusya ve Meksika gibi ülkelerle ticari münasebetlerin geliştirilmesi de ihracatçımıza alternatif pazarlarda daha güçlü bir pozisyon sağlayacak” diye konuştu.

Başkan Burkay, Kalkınma Bankası’nın katma değerli ve yüksek teknolojili üretim hedeflerine göre yeniden yapılandırılmasının ülke ekonomisine yeni bir dinamizm kazandıracağını vurguladı. BTSO öncülüğünde Bursa’ya kazandırılan Gökmen Uzay Havacılık ve Eğitim Merkezi ile model fabrika projelerinin 100 günlük eylem planında yer aldığına dikkat çeken İbrahim Burkay, “Cumhurbaşkanımıza ‘Güçlü Ekonomi Güçlü Türkiye’ hedeflerimiz doğrultusunda hazırlanan öncelikli projeler için iş dünyamız adına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Acil projelerin başarısıyla birlikte ay sonunda açıklanacak orta vadeli program da ülkemizi 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine daha da yaklaştıracaktır” ifadelerini kullandı.