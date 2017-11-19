BTSO’nun Ur-Ge performansına ödül

Türkiye İhracatçılar Meclisi Dış Ticaret Kompleksi’nde, Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Tarık Sönmez ve Ur-Ge projesi yürüten kurumların temsilcilerin katılımlarıyla, 4’üncü Kümelenme Konferansı gerçekleştirildi. BTSO öncülüğünde yürütülen ‘Bebe ve Çocuk Konfeksiyonu Sektörünün Bursa’dan Dünyaya Açılımı’ isimli Ur-Ge Projesi’ne ‘iyi uygulama örneği’ ödülü verildi. Sektör temsilcilerinin BTSO çatısı altında ‘Juniokids’ kurumsal markasıyla bir araya gelerek sahiplendiği Ur-Ge Projesinin ödülünü BTSO adına Proje ve Kümelenmeler Koordinatörü Dr. Mustafa Hatipoğlu, Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Tarık Sönmez ve TİM Başkan Vekili Mustafa Çıkrıkçıoğlu’nın elinden aldı.

Rekabet öncesi firmaların ihracatlarını artırmaya dönük olarak kümelenme faaliyetlerini hayata geçiren BTSO’nun aldığı bu ödül ilk değil. Bebe ve Çocuk Ur-Ge Projesi’nin kümelenme çalışmalarında kalitesi, geçtiğimiz mayıs ayında Avrupa Küme Analizleri Sekretaryası tarafından ‘bronz’ etiketle ödüllendirilmişti.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Ur-Ge ve kümelenme projelerinin Bursa iş dünyasının rekabetçiliğini ve ihracatını artırmak, dünya pazarlarında aktör olmalarını sağlamak adına büyük katkı sağladığını söyledi. Bebe çocuk konfeksiyonu sektöründe Türkiye’deki üretimin yüzde 80’ini karşılayan Bursalı firmaların Ur-Ge projeleriyle küresel rekabette bir adım öne geçtiğini ifade eden Burkay, 34 firmanın katılımıyla hayata geçen ilk Ur-Ge projesinde yakalanan başarının ardından oluşturulan ikinci Ur-Ge projesinin de başarılı çalışmalara imza attığını vurguladı.

Burkay, ‘Juniokids’ kurumsal markası altında bir araya gelen Ur-Ge Projesi ile sektör temsilcilerine yönelik çok sayıda alım heyeti organizasyonu, eğitim aktiviteleri, Güney Afrika, ABD, Rusya ve Fas gibi yurt dışı pazarlama faaliyetlerine imza atıldığını söyledi. BTSO öncülüğünde TÜYAP ve BEKSİAD’ın destekleriyle bu yıl ocak ve temmuz aylarında iki kez yapılan Junioshow Fuarı’nın da firmaların ihracatına büyük katkı sağladığını vurgulayan Burkay, “Geçtiğimiz sene başladığımız Junioshow Fuarı, bu kümemizin ortak kararı ile hayata geçti. 2016 yılında Ur-Ge firmalarımız, ihracatlarını yüzde 116 artırarak önemli bir dış ticaret başarısına da imza attı. İnanıyorum ki, sektör temsilcilerimizin katkıları ve performansıyla bu ihracat rakamları bu yıl daha üst seviyelere çıkacak. Ur-Ge projemizin aldığı bu ödül firmalarımıza da büyük moral verdi. Bu başarının asıl mimarı olan üyelerimize gösterdikleri performanstan dolayı da teşekkür ediyorum” dedi.

İbrahim Burkay, sektörün katma değerli üretimine ve dış ticaretine büyük güç katan Junioshow Fuarı’nın da önümüzde yıl 10-13 Ocak tarihleri arasında yapılacağını da sözlerine ekledi.