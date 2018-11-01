BTSO'nun Ur-Ge projesine Bakan Pekcan'dan ödül

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) Ticaret Bakanlığı ile birlikte yürüttüğü Tekstil Ur-Ge projesi çerçevesinde geçen sene Rusya'da düzenlenen yurt dışı B2B organizasyonu, Ticaret Bakanlığı tarafından ‘Hedef Pazarda Başarılı B2B Organizasyonu ve Alım Heyeti' kategorisinde ‘İyi Uygulama Örneği' seçildi. BTSO'ya ödülünü 5. Kümelenme Konferansı'nda Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan takdim etti.

BTSO, Ticaret Bakanlığı ile birlikte sürdürdüğü Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (Ur-Ge) projeleriyle kentin ihracatına ve rekabet gücüne ivme kazandırmaya devam ediyor. 14 Ur-Ge Projesi yürüten BTSO, bu alandaki başarılarına bir yenisini daha ekledi. Geçen yıl bebe ve çocuk konfeksiyonu Ur-Ge Projesi ile ‘İyi Uygulama Örneği' ödülü alan BTSO, bu yıl ise Tekstil Ur-Ge projesi kapsamında Rusya'da düzenlediği yurt dışı pazarlama faaliyeti ile ödüle layık görülerek Ur-Ge'lerdeki başarısını bir kez daha tescilledi.

Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilen 5. Kümelenme Konferansı'nda Ur-Ge projeleri arasından seçilen başarılı projelerin sahiplerine sertifikaları takdim edildi. Rusya'da düzenlenen ‘Türkiye-Rusya Ev Tekstili ve Kumaş Günleri' yurt dışı pazarlama faaliyeti ile ödül almaya hak kazanan BTSO Tekstil UR-GE projesinin ödülünü ise BTSO adına Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan aldı. Muhsin Koçaslan'a ‘İyi Uygulama Ödülü'nü Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan takdim etti.

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan, Bursa iş dünyasının küresel arenadaki rekabetini ve ihracatını Ur-Ge projeleriyle güçlendirdiğini söyledi. Ur-Ge projeleri çerçevesinde şimdiye kadar 30'u aşkın yurt dışı pazarlama organizasyona imza attıklarını dikkati çeken Koçaslan, “Firmalarımız, bu organizasyonlarda ihracatlarını güçlendirmenin yanı sıra küresel arenadaki rakiplerini de tanıma imkanı elde etti. Firmalarımız dünya arenasında daha güçlü boy göstermeye devam edecek. İnşallah yakın zamanda Ur-Ge projelerimizin sayısını da 20'ye çıkararak, farklı sektörlerimizin de rekabetçiliğini güçlendireceğiz” dedi.

Muhsin Koçaslan, Tekstil Ur-Ge Projesi'nin Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleştirdiği ‘Türkiye-Rusya Ev Tekstili ve Kumaş Günleri' etkinliğinin Ticaret Bakanlığı tarafından Türkiye'ye model olarak gösterildiğini vurguladı. Koçaslan, “Moskova'daki etkinliğimiz en geniş katılımlı yurt dışı ikili iş görüşmeleri organizasyonu olarak gösterildi. Bu başarımızın asıl sahibi olan Ur-Ge firmalarımıza katkılarından dolayı teşekkür ederim” diye konuştu.