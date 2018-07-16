BTSO’nun yapılandırma fırsatında son gün 31 Temmuz

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’na birikmiş aidat borcu olan üyeler, 31 Temmuz’a kadar uygun taksit ve ödeme imkânlarından faydalanabilecek.

Tüm Türkiye’de 18 Mayıs 2018 tarihi itibari ile yürürlüğe giren ‘7143 Sayılı Bazı Alacakların Yapılandırılmasına Dair Kanun’ kapsamında borcu bulunan oda üyelerine yönelik yapılandırmaya BTSO üyeleri ilgi gösteriyor. Geçmiş dönem aidat borçları gecikme zammı ve faizi alınmaksızın 31 Temmuz 2018 tarihine kadar tek seferde ödenebileceği gibi yapılandırma çerçevesinde oda üyelerine birikmiş aidat borçlarını vade farkı olmaksızın 6 aya kadar da taksitlendirme fırsatı da sunuluyor. Bu kapsamda dilekçelerini BTSO’ya teslim eden üyelerin, peşin veya ilk taksit ödemelerini Temmuz ayı sonuna kadar yapmaları gerekiyor. Söz konusu süre içinde ödeme yapılmaması halinde yapılandırma başvuruları iptal edilecek.

Bu haktan yararlanmak isteyen BTSO üyeleri, www.btso.org.tr web adresindeki duyurular bölümünden indirdikleri dilekçeyi doldurarak, Bursa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki BTSO merkez binasına bu ay sonuna kadar müracaat edebilecek.