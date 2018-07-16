Diğer
Kategoriler
16 Temmuz 2018 13:00

BTSO’nun yapılandırma fırsatında son gün 31 Temmuz

Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu BTSO’nun aidat borçları için başlattığı yapılandırma fırsatı devam ediyor.

BTSO’nun yapılandırma fırsatında son gün 31 Temmuz

16 Temmuz 2018 13:00

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’na birikmiş aidat borcu olan üyeler, 31 Temmuz’a kadar uygun taksit ve ödeme imkânlarından faydalanabilecek.


Tüm Türkiye’de 18 Mayıs 2018 tarihi itibari ile yürürlüğe giren ‘7143 Sayılı Bazı Alacakların Yapılandırılmasına Dair Kanun’ kapsamında borcu bulunan oda üyelerine yönelik yapılandırmaya BTSO üyeleri ilgi gösteriyor. Geçmiş dönem aidat borçları gecikme zammı ve faizi alınmaksızın 31 Temmuz 2018 tarihine kadar tek seferde ödenebileceği gibi yapılandırma çerçevesinde oda üyelerine birikmiş aidat borçlarını vade farkı olmaksızın 6 aya kadar da taksitlendirme fırsatı da sunuluyor. Bu kapsamda dilekçelerini BTSO’ya teslim eden üyelerin, peşin veya ilk taksit ödemelerini Temmuz ayı sonuna kadar yapmaları gerekiyor. Söz konusu süre içinde ödeme yapılmaması halinde yapılandırma başvuruları iptal edilecek.


Bu haktan yararlanmak isteyen BTSO üyeleri, www.btso.org.tr web adresindeki duyurular bölümünden indirdikleri dilekçeyi doldurarak, Bursa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki BTSO merkez binasına bu ay sonuna kadar müracaat edebilecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
34
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç