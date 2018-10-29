Bu ajanda 29 Ekim tarihinden başlıyor...

Bursa'da Cumhuriyet'in 95'inci yılına özel ajanda yapıldı. 29 Ekim tarihinden başlayıp bir sonraki yıl 29 Ekim'de son bulan ajandanın yaprakları geçmişten geleceğe Türkiye siyasetine ışık tutuyor.

Bursalı Sosyolog Mutlu Çınar tarafından hazırlanan ve Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Uludağ Organize Sanayi Bölgesi'nin destekleriyle Cumhuriyetin 95'inci yıldönümü anısına bastırılan "Bursa'dan Türkiye'ye Siyaset Ajandası" ilgi görüyor. 29 Ekim tarihinde başlayıp 29 Ekim 2019 tarihinde son bulan ajandanın yaprakları arasında Türk siyasi hayatının önde gelen liderleri ve önemli siyasi olaylara yer veriliyor. Siyasi almanak niteliğindeki ajandanın kapağında İkinci dönem milletvekili olan Cumhuriyeti kuran tüm milletvekillerinin resmi bulunuyor. Ayrıca yerel yönetim seçimlerine de dikkat çekilen siyasi ajanda da 3 kez arka arkaya seçim kazanan belediye başkanları sandıkların baş pehlivanları olarak gösteriliyor. 2026 yılında Bursa'nın fethinin 700'üncü yılı olması dolayısıyla 2026 adet basılan ajanda Türkiye Büyük Millet Meclisindeki tüm bürokratlara gönderildi. Ajandanın ön sözünü ise Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Uludağ Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Aydın yazdı.

2023'e beş kala Cumhuriyetin 95'inci yılına özel bir çalışma yaptıklarını belirten Sosyolog Mutlu Çınar, "Cumhuriyeti kuran tüm milletvekillerinin resimlerini kapağa koyarak onları yad etmek istedik. Türkiye tarihi boyunca kurulan 65 hükumetin tarihleri ve kuran başbakanların resimleri ajanda da yer alıyor. Diğer yandan 19 Mayıs başta olmak üzere 100'üncü yılları kutlanacak olan Amasya Genelgesi, Sivas ve Erzurum kongrelerine vurgu yaptık. 27 dönemlik seçim sürecinde Bursa'dan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gidip Türkiye'ye hizmet etmiş milletvekillerimiz dahil tamamını anan Cumhuriyetin 95'inci yıl dönümüne özel bir çalışma yapalım istedik ve ajandanın günüde 29 Ekim'den başlattık" dedi.