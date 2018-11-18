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Bu araçlardan sağ çıktılar

Bursa-Ankara yolu üzeri Hikmet Şahin Köprülü Kavşak üzerinde peş peşe meydana gelen 3 aracın karıştığı kazada bir kişi hafif şekilde yaralandı.

Kazaya yol açan sürücü hurdaya dönen aracı kaza yerinde bırakarak kayıplara karıştı.



Alınan bilgilere göre Ankara'dan Bursa istikametine seyir halinde olan sürücüsü belirlenemeyen 16 PJ 860 plakalı özel otomobil kontrolden çıkararak karşı şeride geçti. Yol kenarındaki kaldırıma çarparak durabildi. 16 FL 602 plakalı özel otomobilin sürücüsü Aydın Yılmaz, önünde meydana gelen kazadaki sürücüye yardım etmek için durdu. Bu sırada Bursa'dan Ankara istikametine seyir halinde olan sürücü Alihan Lale yönetimindeki 16 AJ 977 plakalı özel otomobil kazaya karışan araçlara çarptı. İki aracın hurdaya döndüğü kazada 16 PJ 860 plakalı aracın sürücüsü kaza yerinden ayrılıp kayıplara karıştı. Kazada hafif şekilde yaralan sürücü Alihan Lale'ye kaza yerine gelen ambulans da müdahale edildi. Hurdaya dönen araçlar kaza yerine gelen çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

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