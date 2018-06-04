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04 Haziran 2018 10:44

Bu camiye kirli çorapla girilmiyor

Bursa’nın Büyükorhan ilçe merkezinde vatandaşların kirli ve yırtık çorapla camiye girmemesi için askıda çorap uygulaması başlatıldı.

Bu camiye kirli çorapla girilmiyor

04 Haziran 2018 10:44

Yırtık ya da kirli çorapla camiye gelenler askıdaki hiç açılmamış poşetli çorapları alıp giyiyor .


Örnek uygulama ilçe merkezindeki Orhan-ı Kebir Camii’nde yapılıyor. Caminin girişindeki askıda poşeti hiç açılmamış yeni çoraplar bulunuyor. Çorapları kirli, kokmuş veya ıslak olan veya hiç çorabı bulunmayan vatandaşlar bu yeni çoraplardan ücretsiz alıp kullanabiliyor.


Çorapların yanında bir de not bulunuyor. Notta, "Çorabı olmayan, ıslak olan veya temiz olmayan buradan alabilir" yazıyor.


Uygulama, tarım ve hayvancılığı ile bilinen Büyükorhan’da tarlasında çalıştıktan sonra ilçeye gelen ve namazını camide kılmayı düşünen ancak çorapları kirli olduğu için camiye girmek istemeyen cemaatin camide namaz kılmasını hedefliyor. Caminin imam-hatibi Şaban Katmış, müezzin-kayyım Ahmet Kalın öncülüğünde gerçekleştirilen uygulama, cemaati memnun ediyor. Uygulamayı yerinde gören İlçe Müftüsü Ramazan Özgün Türkmen görevlileri tebrik etti. Emeği geçenlere teşekkür eden Türkmen, uygulamayı diğer camilere yaymayı planladıklarını kaydetti.




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