Bu defileyi kimse izlemedi....

Hattın gündüz yoğun olarak çalışması nedeniyle fotoğraf çekimlerinin sahur vaktinde yapıldığı defileyi kimse izleyemedi.

Bir mankenlik ajansının özel konsept çalışmasının fotoğraf çekimleri tarihi tramvayında geçiş güzergahı olan Cumhuriyet Caddesi üzerinde yapıldı. Mankenler gündüz saatlerinde hattın yoğun olarak çalışması nedeniyle gece yarısı el ayak çekildiğinde kamera karşısına geçti. Sahur vakti olduğu için kimsenin izleyemediği defiledeki mankenler seyirci olmayınca haliyle ilgi odağı da olamadı. Gece yarısı yapılan çekimlerde Türk bayrağını simgeleyen kırmızı ve beyaz tonlar tercih edildi.