Bu eğitimi almayan ‘uygulama öğretmeni’ olamayacak

MEB ve YÖK iş birliğiyle öğretmenlik uygulamasının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. 2016 yılından itibaren sürdürülen projelerden birisi olan Öğretmenlik Uygulaması Danışmanlığı eğitimleri UÜ Eğitim Fakültesi yürütücülüğünde aralıksız sürdürülüyor. Eğitimlerin son durağı Erzurum oldu. MEB’in talebi üzerine düzenlenen eğitimlere Türkiye’nin bütün illerinden 177 formatör uygulama öğretmeni katıldı. Eğitimler UÜ Eğitim Fakültesi’nde “Sınıf Öğretmeni Yetiştirme Programları için İyi öğretmenlik Uygulamaları: Klinik Danışmanlık Modeli” adlı TÜBİTAK EVRENA proje ekibinden öğretmenlik uygulaması koordinatörü Doç. Dr. Esim Gürsoy, proje yürütücüsü Doç. Dr. Nermin Bulunuz, araştırmacı Doç. Dr. Şehnaz Baltacı Göktalay, bursiyer Araştırma Görevlisi Umut M. Salihoğlu ile MEB Öğretmen Yetiştirme ve YÖK ile İlişkiler Daire Başkanlığı’ndan Eğitim Uzmanı Osman Yıldırım ve Mustafa Sağlam tarafından verildi. Öğretmenler MEBBİS sistemi uygulamalarına ilaveten TÜBİTAK projesine konu olan “Klinik Danışmanlık Modeli” hakkında bilgilendirildi.

Proje hakkında bilgiler veren Doç. Dr. Nermin Bulunuz, eğitimi alan öğretmenlerin kendi illerine dönüp diğer uygulama öğretmenlerini de bilgilendirdiğini aktardı. MEB’in yeni uygulaması ile bu eğitimleri almayan ve sertifikası olmayan öğretmenlerin ‘Uygulama Öğretmeni’ olarak görev alamayacağını vurgulayan Bulunuz; “Farklı illerde olduğu gibi Bursa’da da bu eğitimleri veriyoruz. En son 26 Mart ve 27 Nisan tarihleri arasında Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde ve Yalova’da 17 okulda toplam 554 öğretmene eğitim verdik. Bu eğitimleri alan uygulama öğretmenlerinin sayısını arttırmak için benzer seminerler zincirine 2018-2019 eğitim öğretim döneminde de devam edilmesi konusunda planlamalar yapıyoruz” diye konuştu.