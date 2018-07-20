Bu festival Bursa’yı sallayacak

Geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen hamak festivali, bu yıl 11-12 Ağustos tarihleri arasında yine tüm hamak sevenleri Bursa’da buluşturacak.

“Sallanırken esneyen festival” sloganıyla yola çıkan ve yaş sınırı olmayan etkinlik, tüm katılımcılarını yaz uykusuna yatmaya, dinlenmeye ve eğlenceye davet ediyor. Girişleri ücretsiz olan ve sabah 10:00’dan akşam 22:00’a kadar süren festivalin ilk akşamı Poi gösterisi ile renklenirken, kapanış Yazar Sunay Akın söyleşisi ile gerçekleşecek.

En büyük vaadi gölge, serinlik, sessizlik olan festivalde katılımcılar hamaklarıyla katılım gösterirken, alanda çok çeşitli hamaklar da satışa sunulacak. Dışarıdan yiyecek - içecek kabul edilmeyen etkinlikte, birbirinden lezzetli ve çeşitli ürünler festival alanındaki stantlardan temin edilebilecek.

Uyku saatleri dışında program akışına göre ip, halat ve el sanatları konseptli atölye çalışmalarıyla birlikte, festival alanı gazoz kapağı, kocaayak, ip atlama, frizbi, ipten şekiller, cilli, yüz boyama gibi oyunlarla hareketlenecek. Sponsorların voleybol, satranç, dart turnuvası, halka atma, sek sek alanı gibi birbirinden eğlenceli oyunlarıyla ise katılımcılar ödüle doyacak. Ayrıca hamak, tembellik ya da uyku hakkında ilginç bilgiler içeren afişler ve anonslar festival alanının sürprizleri olacak.

Photo Graphica organizatörlüğünde ve Nilüfer Belediyesi katkılarıyla gerçekleşecek etkinliğe bu yıl 3 binin üzerinde hamak severin katılması bekleniyor.