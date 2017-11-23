Bu festivalde filmler ücretsiz izlenebilecek

Dört gün sürecek olan festivalde, 12 ülkenin yapımı olan filmler, Sanat Mahal’de ücretsiz izlenebilecek.

Nilüfer Kent Konseyi, Aykırı Sinema Derneği, Koza Dağcılık, Kültür-Sanat ve Spor Kulübü Derneği iş birliği ve Nilüfer Belediyesi’nin destekleriyle Bursa’da bu yıl üçüncüsü düzenlenen Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali (SYFF), düzenlenen kokteylle başladı.

Sanat Mahal’de düzenlenen açılış kokteyline Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Bukle Erman ile Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Fehmi Enginalp de katıldı. Festivalin açılışında konuşan Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Bukle Erman, sürdürülebilirliğin önemine dikkat çekti. Nilüfer Belediyesi olarak sürdürülebilir projeleri hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Yardımcısı Bukle Erman şöyle konuştu:

“Hayatın diğer alanlarında sürdürülebilirliği göz önüne alarak hareket etmeliyiz. Ancak o zaman güzel sonuçlar alabiliriz. Tıpkı bu festivalde olduğu gibi. Bu gece burayı dolduran ve festival boyunca dolduracak olan tüm sanatseverlere teşekkür ediyorum.”

Sanatın, fertlerin yanı sıra toplumları da ilgilendiren bir alan olduğunu söyleyen Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Fehmi Enginalp de, sanatın desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Konuşmaların ardından “Hayat Bazen” filminin gösterimi yapıldı. Film gösteriminden sonra da Hayat Bazen filminin yönetmeni Cem Hakverdi, sanatseverlerle söyleşi gerçekleştirdi.

Bursa’nın da aralarında bulunduğu 10 şehirde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek olan festivalde, karmaşık küresel meseleleri ve bu sorunlara yerel ölçekte çözüm üretmeye çalışanların, ilham verici hikayelerini anlatan kısa ve uzun metraj belgesellerden oluşan filmler, izleyiciyle buluşuyor. 26 Kasım’a kadar devam edecek olan festivalde, SYFF 2017 seçkisinde yer alan İran, Kanada, Hollanda, ABD, Fransa, Rusya, Türkiye, Hindistan, İspanya, İsrail, Filistin ve İngiltere yapımı filmler, Sanat Mahal’de ücretsiz bir şekilde izlenebilecek.

Bursa, Antalya, Balıkesir, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Manisa ve Mersin’de gerçekleşen festivalde, filmlerin yanı sıra film içerikleriyle alakalı konularda yaptıkları çalışmalarla ilham veren konuşmacılar, müzisyenler ve performanslar da yer alıyor.