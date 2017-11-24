Bu fuarda ‘iş’ var

Törenle kapılarını açan İstihdam Fuarı, 24-25 Kasım tarihlerinde Kültür Park’ta gerçekleştirilecek.

İnegöl Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı, İŞKUR ve İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) iş birliğiyle düzenlenen fuarda işe ihtiyacı olan vatandaşlar farklı sektörlerde faaliyet gösteren 34 firmanın standında bilgilendirilecek. İşsiz olanlar kendine uygun işi birkaç adımda bulabilecek.

İTSO yönetim kurulu Başkanı Metin Anıl, “İnegöl, Türkiye’nin diğer illerine ve ilçelerine göre şanslı bir ilçe. Bizim üç organize sanayi bölgemiz var. Burada çalışan binlerce insan var. İşsizliğin ortadan kaldırılması, işveren ve işçinin doğru buluşması adına bu organizasyonu önemsiyoruz” dedi.

İŞ-KUR Bursa Müdürü Feyzullah Eren Türkmen ise, “2017 yılında başlayan milli istihdam seferberliği devam ediyor. 42 bin kişiyi işyerlerine yerleştirdik. Bu oranı artırmamız gerekiyor. Bu etkinlikle bu oranı artırmayı hedefliyoruz” dedi.

Belediye Başkanı Alper Taban da, "İlçe olarak bir ilk olma özelliğini taşıyan bir programdayız. İnegöl çok özel bir bölge, Türkiye’nin parlayan yıldızı. Dolayısıyla ben işsizlikten ziyade açık pozisyonlarla buna mukabil iş arayanların çok senkron olamadığını düşünüyorum. İş arayan kesimle işvereni bir araya getirerek bu noktada çözümler üretebilir miyiz? Bu yüzden bu fuaru gerçekleştiriyoruz. 34 firmamız var. Burada aynı zamanda seminerlerimiz de olacak. İnsan en önemli aktör. İnegöl’ü dünyada parlayan yıldız haline dönüştürmek istiyoruz” dedi.