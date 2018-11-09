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Bu görüntüler Bursa'da çekildi

Türkiye’nin en önemli kış ve doğa turizmi merkezi olan Uludağ’a çıkan Bursalı dağcı, 2500 metre yükseklikte bulunan buz gibi göle girdi.

Türkiye'nin en önemli kış ve doğa turizmi merkezi olan Uludağ'a çıkan Bursalı dağcı, 2500 metre yükseklikte bulunan buz gibi göle girdi.


Bursa Dağcılık Ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü'nün geleneksel olarak düzenlediği 22. Latif Osman Çıkıgil (LOÇ) Anma Tırmanışına katılan Sedat Karaçay, geçtiğimiz haftalarda mevsimin ilk kar yağışı gerçekleşen Marmara bölgesinin en yüksek noktası Uludağ'da bulunan Kilimli Göle girdi. Etrafı karla kaplı gölün buz gibi olan suyuna ilk başta girmekte zorlanan Karaçay, suya alıştıktan sonra yüzmeye devam etti. O anları arkadaşları kayıt altına almayı ihmal etmedi. Sıfır derecenin altındaki suya giren genci izleyenlerin ise içi ürperdi.


Her sene olduğu gibi Kasım ayında yaptığı tırmanışta göle girdiğini ifade eden Sedat Karaçay, suyun yaz kış soğuk olduğunu söyledi.

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