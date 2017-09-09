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09 Eylül 2017 19:15

Bu hastanede yatalak hastalara nasıl bakılacağı yakınlarına öğretiliyor

Bursa’da yatalak hastalara nasıl bakılacağı yakınlarına öğretiliyor.

Bu hastanede yatalak hastalara nasıl bakılacağı yakınlarına öğretiliyor

09 Eylül 2017 19:15


Çekirge Devlet Hastanesi’nde 2017 yılı Ocak ayından itibaren 20 yataklı olarak hizmet veren palyatif bakım ünitesinde tedavi görenlerin sayısı 561’e ulaştı. 8 ay gibi kısa zamanda çok sayıda hastayı ağırlayan bölümde tedavinin yanında hasta yakınlarına eğitimler verilerek, hastaların evlerinde rahat etmeleri, hasta yakınlarının ise sevdiklerine daha çok yardımcı olmaları sağlanıyor.


Çekirge Devlet Hastanesi Yöneticisi Op. Dr. Engin Paralı, palyatif bakım merkezinin yatağa bağlı hastaların rahat etmeleri ve yakınlarının sosyal durumlarında iyileşme sağlanması için kurulduğunu söyledi. Paralı, "Burada tedavi olan hastalar hastaneyi evleri gibi görüyor. Bunu sağlamak için hiçbir hizmetten taviz vermiyoruz. Hastalara ve aile fertlerine tıbbî, psikolojik, sosyal ve manevî destek veriyoruz" dedi.




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