Bu ilçede kimse aç gezmiyor

Nilüfer Belediyesi, ihtiyaç duyan vatandaşlara yılın 365 günü sıcak yemek dağıtıyor. Nilüfer Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmada, saha çalışması yapılarak belirlenen ihtiyaç sahibi toplam 201 kişiye sıcak yemek desteği veriliyor.

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, yaz-kış demeden vatandaşların evlerine sıcak yemeklerini götürüyor. Nilüfer ilçesi sınırlarında verilen bu hizmet kapsamında ekipler, vatandaşların evlerine giderek 4 çeşit yemeklerini teslim ediyor.

Nilüfer Belediyesi’nin bu hizmetinden yararlanmak isteyenlerin başvurusunun ardından Nilüfer Belediyesi Sosyal Yardım Kurulu değerlendirme yapıyor. Tespitin ardından da ihtiyaç sahibi oldukları belirlenenlerin adreslerine düzenli olarak günde 2 öğün yemek teslim ediliyor. Ekipler böylece haftada 2 bin 814 kişiye sıcak yemek götürüyor.