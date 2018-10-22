'Bu İşte Bilim Var' projesiyle çocuklar keyifli anlar yaşadı

Coşkunöz Holding, 3'üncüsünü gerçekleştirdiği ‘Bu İşte Bilim Var' projesiyle çocukları ve aileleri bir araya getirdi.

Çocuklar için bilimi ve doğayı bir araya getiren faaliyete ebeveynler de ilgi gösterdi. Yeni nesillerin gelişmesi için bilimi sevdirmeye yönelik yapılan etkinlikte aileler ile farklı yaş gruplarındaki çocuklardan oluşan 500 kişi yeni buluşlar ortaya koydu. Bilim teması kapsamında gerçekleştirilen atölyeler, bilgi yarışmaları, oryantiring gibi zeka geliştirici faaliyetlerle çocukların öğrenirken eğlenmeleri sağlandı.

2016 yılından beri çocukların bilimi sevmesi, toplumsal bilinçlerinin oluşması ve kendine güvenen nesillerin yetişmesi için Coşkunöz Holding tarafından gerçekleştirilen programa 3-13 yaş aralığındaki bir çok çocuk dahil oldu. Yaş gruplarına göre ayrılan çocuklar, yılın teması olarak seçilen ‘Bilimin Sırrı, Doğada Saklı' konsepti ile ebeveynleri eşliğinde buluşlara imza attı. Yetişkinlerin de unutulmadığı faaliyette ebeveynler “Da Vinci Köprüsü” inşasını tamamladı.

Coşkunöz Holding çalışanlarını etkinlikte ağırlayan Kurumsal İletişim Kısım Müdürü Janset Beklen, "Bu proje ile hem çalışanlarımızın motivasyonunu artırdığımız hem de aileleri ile keyifli vakit geçirmelerine destek olduğumuz için çok mutluyuz. Biz de onlarla beraber keyifli bir gün geçirdik. Asıl amacımız olan çocuklara bilimi sevdirmeye ve gelecek nesillerin topluma faydalı olmasını teşvik etmeye devam edeceğiz. Geçen yıl ‘Gezegeni Kurtarıyoruz' dedik. Bir çok çocuğumuz ile birlikte karbon ayak izinin azaltılması için buluşlara imza attık. Bu sene de çocuklarımızın çevreye saygılı olmasını istedik. Ayrıca en zor görünen şeyleri bile birlik içinde kolayca yapabileceklerini anlamalarına ve dışa dönük yetişmelerine ön ayak olduk. Önümüzdeki yıllarda da projemize devam edeceğiz" diye konuştu.