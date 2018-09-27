Bu kırtasiyede kanserojen ürün satılmıyor

Bursa'da 5 bin metrekare kapalı alana sahip BKM Kitabevi'nde kanserojen madde içeren hiçbir ürün satılmıyor. Kanserojen madde içeren kırtasiye malzemelerini ve oyuncakları kapısından içeri sokmayan BKM, şubelerinin dış cephesine astığı afişle kanserojene tepki gösteriyor.

Uzmanların her fırsatta kırtasiye ürünlerindeki kanserojen maddelere dikkat çekmesi aileleri kara kara düşündürürken, kırtasiyecileri de zor durumda bırakıyor. Okulların açılmasıyla aileler uygun fiyata kırtasiye ürünü almak için çaba sarf ederken, kanserojen maddenin önemine dikkat etmiyor. Bursa'da kırtasiyeciler, kalitesiz ve kanserojen ürünlerin vatandaşları mağdur ettiğini, insanların kaliteli ve kalitesiz ürünleri ayırt edemez duruma geldiğini vurguladı.

Kanser riski taşıyan ürünlerin çocukların sağlığını tehdit ettiğini belirten BKM yöneticisi Kubbettin Bingölbali, “Özellikle okulların açıldığı zamanlarda pazarda, markette, kasapta her yerde kırtasiye ürünleri satılmaya başlanıyor. Bizim dikkat etmek istediğimiz konu şu, kırtasiye kırtasiyecide satılır. Herhangi bir kırtasiyeciden aldığınız ürün dikkatle alınmış, devlet tarafından kontrol edilmiş, içinde kanserojen madde az olan ürünlerdir. Ancak kırtasiye ve kitabevi dışında satılan ürünlerde kanserojen madde seviyesi çok yüksektir. Özellikle velilerimizden şunu istiyoruz. Özellikle matara, kalem kutusu, çanta, boya ve oyun hamurlarına çok dikkat etsinler. Biz kendi çocuğumuzu ne kadar önemsiyorsak, bütün çocukları da o kadar önemsiyoruz, zararlı ürünleri satmıyoruz. Zaten bakanlık tarafından da kontrol ediliyor. Ancak maalesef pazarlarda satılan ürünler kontrol edilmiyor" diye konuştu.

Üzerinde CE yazan ürünlerin alınmasını tavsiye eden Bingölbali, “CE yazmıyorsa o üründe kanserojen madde seviyesi yüksektir. Halkımız bu konuda şuursuz. Ancak bu konuyu önemseyen aileler bilinen markalardan ve bilinen dükkânlardan almaya özen gösteriyor. BKM Kitap'da 100 bin çeşit ürün bulunmaktadır. Aileler kesinlikle kırtasiye haricinde başka yerden ürün almasınlar. Çünkü yüzde 80'i kanserojen madde içermektedir. Çocuklarımızı her şeyde önemsiyorsak, kırtasiye ürününde de önemsemeliyiz. Bizde bulunan oyun hamurlarını çocuklar yutsa dahi zararı yok. Bizler sürekli kontrol altındayız. Ancak market ve pazarlar kontrol edilmemektedir” dedi.