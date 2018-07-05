Bu kursa gidenler eğitimleri bitmeden iş teklifi alıyor

Nilüfer ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı onaylı özel bir kurs merkezi bünyesinde estetisyenlik, kalıcı makyaj, masör, cilt bakımı ve masaj, sertifikalı protez tırnak, ipek kirpik, manikür, pedikür, microblading ve podiatri eğitimleri veriyor. Kursa katılan kursiyerler, eğitim bitmeden iş teklifleri alıyor. Kurslardan mezun olan kursiyerler çeşitli iş yerlerinde 2 ile 5 bin lira arasında değişen fiyatlarla iş başı yapıyor. İş yeri sahipleri ise özel eğitim veren kurstan eleman alabilmek için sıraya giriyor.

Kursiyerler "Biz bir yerlerden böyle bir kurs merkezi olduğu duyduk ve yazılmaya karar verdik. Burada çok kaliteli eğitim veriliyor. Çok kaliteli eğitim alıyoruz. Kurslarımız 2 ile 5 ay arasında sürüyor. Kurslarımız bitmeden firmalardan ve iş yerlerinden bizde çalışın diye teklifler alıyoruz. Bu da bizi kursta motive ediyor. Kurs bitirdikten sonra bir yerde çalışıp usta olup kendi iş yerlerimizi açmayı hedefliyoruz" dedi.

Essplus Akademi Kurucusu Gülin Çifçi, "Biz 3 yıllık bir firmayız, bu zamana kadar 200 üzeri mezun verdik. Milli Eğitime bağlı bir kurumuz Milli Eğitim onaylı sertifikalarımız var. Milli Eğitimin haricinde verdiğimiz kurum belgesiyle sonuçlandırdığımız kurslarımız var. Şuan yeterince mezunumuz olsa en az 15 öğrencimizi iş yerine yerleştirebileceğimiz kadar oteller, güzellik ve spa merkezlerinden talep var" şeklinde konuştu.