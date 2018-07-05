Diğer
Kategoriler
05 Temmuz 2018 12:09

Bu kursa gidenler eğitimleri bitmeden iş teklifi alıyor

Bursa’da bünyesinde birçok meslek dalını barındıran kursa giden kursiyerler, eğitimleri bitmeden iyi maaşla iş teklifi alıyor.

Bu kursa gidenler eğitimleri bitmeden iş teklifi alıyor

05 Temmuz 2018 12:09


Nilüfer ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı onaylı özel bir kurs merkezi bünyesinde estetisyenlik, kalıcı makyaj, masör, cilt bakımı ve masaj, sertifikalı protez tırnak, ipek kirpik, manikür, pedikür, microblading ve podiatri eğitimleri veriyor. Kursa katılan kursiyerler, eğitim bitmeden iş teklifleri alıyor. Kurslardan mezun olan kursiyerler çeşitli iş yerlerinde 2 ile 5 bin lira arasında değişen fiyatlarla iş başı yapıyor. İş yeri sahipleri ise özel eğitim veren kurstan eleman alabilmek için sıraya giriyor.


Kursiyerler "Biz bir yerlerden böyle bir kurs merkezi olduğu duyduk ve yazılmaya karar verdik. Burada çok kaliteli eğitim veriliyor. Çok kaliteli eğitim alıyoruz. Kurslarımız 2 ile 5 ay arasında sürüyor. Kurslarımız bitmeden firmalardan ve iş yerlerinden bizde çalışın diye teklifler alıyoruz. Bu da bizi kursta motive ediyor. Kurs bitirdikten sonra bir yerde çalışıp usta olup kendi iş yerlerimizi açmayı hedefliyoruz" dedi.


Essplus Akademi Kurucusu Gülin Çifçi, "Biz 3 yıllık bir firmayız, bu zamana kadar 200 üzeri mezun verdik. Milli Eğitime bağlı bir kurumuz Milli Eğitim onaylı sertifikalarımız var. Milli Eğitimin haricinde verdiğimiz kurum belgesiyle sonuçlandırdığımız kurslarımız var. Şuan yeterince mezunumuz olsa en az 15 öğrencimizi iş yerine yerleştirebileceğimiz kadar oteller, güzellik ve spa merkezlerinden talep var" şeklinde konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
31
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç