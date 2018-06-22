Bu milletvekili adayı bir başka çalışıyor

Bursa’da 24 Haziran seçimleri için en çok çalışan adaylardan olan Zırhlıoğlu, Bursa’yı karış karış gezip vatandaşlara 24 Haziran seçimlerinin önemini anlatıyor. Zırhlıoğlu, ziyaret ettiği yerlerden Cumhur İttifakı’na ve MHP’ye oy sözü almadan ayrılmıyor. Vatandaşların büyük bir teveccüh gösterdiği MHP’li aday, konuşup ikna ettiği her seçmenden oy sözü alıyor. Zırhlıoğlu’nun vatandaşlardan destek sözü aldığı o anlar ise kameralara böyle yansıdı.

24 Haziran seçimlerinin çok önemli olduğunu ifade eden Zırhlıoğlu, “Toplumumuz 24 Haziran’da inşallah hayırlı bir karar verecek.Cumhur İttifakı, vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda milletimizin bir ve beraber olma ihtiyacından ortaya çıkmış bir ittifak. Buna vatandaşlar destek veriyor. Cumhurbaşkanımızı inşallah birinci turda seçeceğiz. Yaptığımız ziyaretlerde vatandaşların teveccühünden bunu anlıyoruz. Meclis seçimlerinde de vatandaşların MHP’nin gücünü artıracağını gözlemliyoruz. MHP Türk milletinin değerlerinin bekçisi ve sigortasıdır. Türkiye’ye bakışı önce ülkem, sonra partim, sonra da ben anlayışıdır. MHP Türkiye için gerekli, mecburi ve zaruridir. İnşallah mecliste güçlü bir şekilde temsil ediliriz. Güçlü MHP güçlü Türkiye demektir” dedi.