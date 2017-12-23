Bu okul gazeteci yetiştiriyor

Bursa'nın Yıldırım İlçesinde bulunan Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okulunda öğrenim gören öğrencilerin özgüven kazanması için yapılan etkinlikte aynı okuldan mezun olduktan sonra profesyonel olarak çalışan 5 gazeteci seneler sonra aynı okulda bir araya gelip söyleşiye katıldı. Her sene yaklaşık 500 öğrenci mezun eden okul bu sene bir ilke imza attı. Medya sektöründe çalışan Doğan Haber Ajansından Berktuğ Öncü, Olay Tv'den Meva Coşkun, Kanal 16 Tv'de çalışan Furkan Aydın ile özel bir ajansta çalışan Emincan Deniz Gazetecilik bölümü okuyan öğrencilerinde bulunduğu söyleşiye katıldı. Gazeteci olabilmek için eğitim alan öğrenciler daha önce aynı okulda okumuş ve mezun olup sektörde çalışan gazetecilere medya sektörü ile ilgili merak ettikleri soruları sorarak bilgi aldı.

Yıldırım Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi okul müdürü Mehmet Akif Bingöl, "Biz öğrencilerimizi ekranda gördüğümüz de mutlu oluyoruz. Bu günde okulumuzda okuyan öğrencilerimize eğer çalışırlarsa başarabildiklerini göstermek için burada okuyup medya sektöründe çalışan 5 gazeteciyi konuk ettik. Öğrencilerimizin istediklerinde başarabildiklerini görmek bizleri son derece mutlu ediyor" dedi.

