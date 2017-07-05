"Bu parayı sana yedirmem" deyip dehşet saçtı

Eşi ile son kez telefonla görüşüp "Bu parayı ben sana yedirmem" diyen Güler, pompalı tüfekle önce eşinin avukatı Özgür Aksoy’u, ardından eski eşini yaraladıktan sonra gittiği adliyede kendisini engellemeye çalışan polis memuru İdris Büyükdönmez’i şehit etti. Güler daha sonra intihar etti. Avukat Aksoy kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 3 kişinin hayatını kaybettiği dehşetin ardından Bursa Valiliği yazılı açıklama yaptı.

Yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "04.07.2017 günü saat 20.15 sıralarında ilimiz Gemlik ilçesi Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde meydana gelen olay ile ilgili olarak; şüpheli Musa Güler isimli şahıs 2014 yılında boşanmış olduğu eski eşi Emine Deş ile ortak mallarına haciz konduğu esnada haciz işlemini gerçekleştiren CHP Meclis Üyesi Avukat Özgür Aksoy’u Gemlik ilçesi Çarşı bölgesinde tüfek ile yaraladıktan sonra eski eşi Emine Deş’in ikametine giderek Emine Deş’i aynı tüfek ile yaraladığı ve daha sonra da Gemlik Adliyesi’ne geldiği ve adliye girişinde görevli bulunan polis memuru İdris Büyüksönmez’in arka kısmından yaklaşarak hiçbir şey söylemeden tüfek ile ateş etmek suretiyle yaraladığı ve daha sonra adliye binasına girdiği kamera görüntülerinden tespit edilmiş burada da aynı pompalı tüfek ile intihar ettiği ve olay yerinde öldüğü anlaşılmış, polis memuru İdris Büyüksönmez, ilçe devlet hastanesinde yapılan müdahale sonucunda hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilerek Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilmiş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak aynı gün saat 22.20’de şehit olmuş, Avukat Özgür Aksoy’un da hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilerek Bursa’daki özel bir hastaneye sevk edilmiş Özgür Aksoy da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiş, şüpheli Musa Güler’in eski eşi Emine Deş’in hayati tehlikesinin bulunmadığı ve yapılan tedavisinin ardından taburcu edildiği anlaşılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Öte yandan, olayın ardından zanlı Musa Güler’in cenazesi adliye binasından geniş güvenlik önlemleri arasında çıkarılıp otopsi için Bursa Adli Tıp Morguna getirildi. Zanlı, adliyeye geldiği kiralık otomobilde öfkeli vatandaşlar tarafından tahrip edildi. Otomobil polis tarafından yapılan incelemenin ardından otoparka çekildi. Öte yandan, ağır yaralı halde kaldırıldığı Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde şehit düşen polis memuru İdris Büyükdönmez için mesai arkadaşları seferber oldu. Olayın ardından polis telsizinden yaralı polis memuru için 10 ünite kan isteği anonsu yapıldı. Anonsu duyan Bursa’da görevli polisler meslektaşlarını kurtarabilmek için hastaneye akın etti. Uzun süre kalp masajı yapıldığı öğrenilen Büyükdönmez yapılan tüm müdahaleye rağmen şehit düştü. Ağır yaralı halde Bursa’daki bir özel hastaneye kaldırılan Avukat Özgür Aksoy’un da aynı saatlerde ölüm haberi geldi. Şehit polis memuru Büyükdönmez ile Avukat Aksoy’un cenazeleri sabah saatlerinde kaldırıldıkları hastanenin morgundan aileleri tarafından teslim alınarak gasilhaneye götürüldü. Şehit polis İdris Büyükdönmez’in Konya’nın Tuzlukçu ilçesinde, Avukat Özgür Aksoy’un da Orhangazi’de toprağa verileceği öğrenildi.

Zanlı Musa Güler ile Emine Deş’in 2014 yılında boşandıkları ortak mallar ev ve araba için Emine Deş’in eski eşine dava açtığı Avukat Özgür Aksoy’un ilgilendiği icra davasında mahkemenin Musa Güler’in eski eşine 42 bin lira ödemesine karar verdiği öğrenildi. Öte yandan, olay günü en son Emine Deş ile görüşen Musa Güler’in "Ben bu parayı sana yedirmem" dediği ve olayı gerçekleştirdiği öğrenildi.