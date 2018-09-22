Bu pazardaki her şeyi kadınlar üretti

Bursa'da, AK Parti üyesi yüzlerce kadın, ürettikleri binlerce çeşit ürünü kermeste satışa sundu.

Partili kadınların talebi üzerine AK Parti Bursa Kadın Kolları kermes düzenledi. Kermeste Bursa ve ilçelerindeki AK Partili kadınlarların ürettikleri çeşitli gıda maddeleri ve el emeği ürünler satışa sunuldu. Kadınlar yetiştirdikleri doğal ürünleri getirirken, el sanatlarına yatkın olan hanımlar ise ürettikleri bir birinden farklı eşyaları satışa sundu. Kültürpark'da açılan sergi iki gün sürecek. AK Partili kadınların açtığı sergiyi ziyaret eden vatandaşlar aradıkları her ürünü bulabiliyor.

Ürettikleri ve yetiştirdikleri ürünleri satışa çıkartan kadınlar, “Biz üretken kadınlarız. Yönetimimize ürettiğimiz ürünlerimizi satabileceğimiz bir kesmes açılması için talepte bulunduk. AK Parti Kadın Kolları da bir kermes düzenleyerek, kadınların ürettiği ve yetiştirdiği ürünleri satmalarına imkan sağladı. İki gün boyunca el emeği ve organik ürünlerimizi burada satacağız. Vatandaşlarımızı sergimize bekliyoruz” dedi.