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22 Haziran 2017 11:23

Bu projeler Bursa trafiğine nefes aldıracak

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Samanlı’dan Acemler’e alternatif güzergah sağlayacak Çelebi Mehmet, Hüdavendigar ve Yunus Emre Bulvarları’nın tamamlandığını, Paşa Çiftliği’ni ve çevre yolunu geçerek Yunuseli’ne gidecek viyadük projesi ve Acemler’deki yeni viyadük düzenlemesinin ihalelerinin bayramdan sonra yapılacağını söyledi.

Bu projeler Bursa trafiğine nefes aldıracak

22 Haziran 2017 11:23

Bu iki projenin hayata geçmesiyle Bursa trafiği büyük ölçüde rahatlayacak.


Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa’nın trafik problemi ile ilgili köklü çözüm bulmaya çalışıyor. 2017 yılını trafik için atılım yılı ilan eden Altepe, şehri boydan boya geçen yeni arterler açtıklarını söyledi. Samanlı’dan Paşa Çiftliği’ne uzanan güzergahta 500 bina yıkıp 200 milyon liralık kamulaştırma yaptıklarını ifade eden Altepe, "Beşyol Köprülü Kavşağı’nın imalatı 2-3 ay içerisinde tamamlanacak. Yeni bulvar sayesinde Samanlı’dan Sırameşeler’e ulaşım sağlanacak" dedi.


Samanlı’dan başlayıp Soğanlı üzerinden devam eden yolun Mudanya, çevreyolu ve şehrin batısıyla olan bağlantısının özellikle Sırameşeler Paşa Çiftliği kenarından geçilerek viyadükle Yunuseli Bulvarı’na bağlanacağını anlatan Başkan Altepe,”Projeler bitti. Bayramdan sonra hemen ihaleye çıkıyoruz. En kısa zamanda başlayacağız. Buradan bütün insanımız şehri boydan boya gidebilsin, Ne Ankara, Ne İzmir yolu kullanılmadan alternatif yol hayata geçsin. Nilüfer çayını da viyadükle geçersek; tüm bu bölgeye ulaşan, başta Hürriyet ve Yunuseli, oradan Nilüfere geçiş, Mudanya ile bağlantılı devamında çevre yoluna bağlantı yapılacak. Güzel bir güzergah oluyor. Bununla ilgili yerleri hazırlıyoruz. Ayrıca Acemler Kavşağı’na yeni bir kol ilavesiyle çevre yoluna bağlantı rahatlayacak. Buradaki sıkışıklık da ortadan kalkacak” dedi.


"Sıcaksu bölgesindeki tünele onay çıktı"


Sıcaksu bölgesine bu yıl yapılması planlanan tünele Ankara’dan onay çıktığını belirten Recep Altepe, “MTA’dan izin alınıyor. O köprünün de ihalesini yapacağız. Çekirge Muradiye Kükürtlü bölgesi direkt Çelebi Mehmet Bulvarı’na bağlanıp Samanlı’ya kadar gidebilecek. Tüm yatırımlar, bağlantılar aynı zamanda mevcut Ankara-İzmir yolunun yükünü azaltacak. Acemler, İhtisas, Gökdere kavşağının yükünü azaltacak” dedi. Altepe, Yeni Karaman ile Karaman arası İhsaniye bölgesi arasında yapılacak olan köprü sayesinde İhsaniye’den Yeni Karaman’a Orhaneli kavşağına gitmeden ulaşılacağını dile getirdi.




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