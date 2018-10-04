Bu şenlik tam şenlik

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Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle düzenlenen Çocuk Yetenek Şenliği’nde çocuklar kabiliyetlerini keşfedecek.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen Çocuk Yetenek Şenliği'nde çocuklar kabiliyetlerini keşfedecek.


Bursa, hafta sonu renkli bir faaliyete daha ev sahipliği yapacak. Büyükşehir Belediyesi'nin destekleri ile ilk kez düzenlenen ‘Çocuk Yetenek Şenliği', 6-7 Ekim'de Osmangazi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek. Sevgi Uyumaztürk ve Gamze Geylani'nin soysal sorumluluk projesinden yola çıkılarak hazırlanan şenliğe, geleceğin bilim adamlarını yetiştirmek adına projelendirilen Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi ile Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı müzeler de atölye çalışmaları ve eğlenceli etkinliklerle katılacak. Bursa'da ilk kez düzenlenecek şenlik ile çocuklar gönüllerince eğlenecek, eğlenceli aktivitelerin yanı sıra bilimsel atölye çalışmaları ile de kabiliyetlerini keşfedecek. Tüm atölye çalışmaları ve etkinliklerin ücretsiz olacağı şenlikte, mini konserler, söyleşiler ve renkli gösteriler 2 gün boyunca devam edecek. 2 yaş üstü çocukların ebeveynleri ile bütün faaliyetlere katılabileceği şenlik boyunca 4-12 yaş grubundaki çocuklar için ise ücretsiz atölye çalışmaları gerçekleştirilecek.

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