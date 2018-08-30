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30 Ağustos 2018 14:12

Bu sergi sizi kendinizle yüzleştiriyor

Gazi Üniversitesi Görsel Sanatlar Bölümü öğrencileri Songül Dalgakıran ve Şevval Takıl’ın hayata geçirdiği “Gerçek ‘Sen’ Hangimiz Gerçeğiz” enstalasyon (yerleştirme sanatı) sergisi İnegöl Kent Müzesi’nde açıldı.

Bu sergi sizi kendinizle yüzleştiriyor

30 Ağustos 2018 14:12


Kent Müzesi’nin 101’nci sergisi olan enstalasyon çalışması, çağdaş sanat sergileme tekniği olarak da biliniyor. Enstalasyon çalışmalarında sanat eseri kavramı bir resim ya da bir heykel değil, doğrudan mekânın kendisi. Sanatçılar mekâna müdahale ederek çalışmalarına şekil veriyor.


Sergi açılışına Belediye Başkanı Alper Taban, Başkan Vekili Turgay Yel ile çok sayıda davetli katıldı. Başkan Alper Taban, “Müzemizde 101’inci sergimizi açıyoruz. Burası farklı bir müze oldu, yaşayan bir şehir gibi canlı bir organizmaya dönüştü. Çok dinamik bir yapı oluştu. Herkes kendinden bir parça bulabiliyor. Ben müzenin oluşumunda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Yan tarafta Mobilya Müzesi var, orası da 2014 yılında hayata geçirildi. Bünyesinde sergiler açıyoruz” dedi.


Konuşmaların ardından 3-4 kişilik gruplar hâlinde davetliler sergiyi gezdi.




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