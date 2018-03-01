Bu sergi Van’ı anlatıyor

Vanlı ressam Mustafa Akbaş’ın yağlı boşa sergisinin açılışına Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Van İli ve İlçeleri Sosyal Kültürel Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Akser Karataş ile çok sayıda davetli katıldı. Serginin açılışını yapan Başkan Bozbey, ressam Mustafa Akbaş’ın eserleri ile kendilerini uzun bir yolculuğa çıkardığını söyledi. Bozbey, “Mustafa hocam Van’ı daha yakından tanıma fırsatını Bursalılar’a sunmuş oldu. Bu sergide Van’ın birçok farklı yönünü görebiliyoruz. Van kedisini ve tarihi yerlerini, Mustafa hocamızın farklı duygular yüklediği fırçasıyla tanıma fırsatı bulduk. Kendisine emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Mustafa Akbaş da eserlerini sergileme imkanı tanıyan Başkan Bozbey’e desteklerinden dolayı teşekkür etti.